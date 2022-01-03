” ماما أنا مش البنت دي والله العظيم دي ما أنا”.. انتحار فتاة بعد ابتزازها بصور مفبركة (القصة الكاملة)

ابو ظبي - احمد الجزار - جريمة متكاملة الأطراف و قصة به ثلاث حكايات مؤلمة لحد الموت، نعيشها بشكل يومي ما بين فتايات تتعرض للإبتزاز و بين حالات الانتحار بينهم بسنت ذات الـ17 ربيعًا التي تتخلص من حياتها بعد ابتزازها بصور مفبركة.

البداية :

أقدمت فتاة في السابعة عشر من عمرها على الانتحار بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات و تناولت حبة الغلة “حبوب حفظ الغلة” الحبوب السامة القاتلة , و على الفور تم نقلها الي مستشفي جامعة طنطا و بعد محاولات لإنقاذها توفيت في اليوم الثاني من دخول المستشفي.

و كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي اخطاراً من نقطة مستشفي جامعة طنطا يفيد بورود فتاة تدعي “بسنت.خ..ش” في بدايات العقد الثاني من عمرها الي المستشفي في حالة متأخره بسبب “تناولها حبة الغلة السامة” محاوله الانتحار.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف ملابسات الحادث وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

الضغط النفسي و الاسري و الابتزاز وراء انتحار الفتاة.

كشفت الحاجة “هناء” والدة بسنت عن أسباب انتحارها في حديثها، قائلة أنها تفاجئت بدخول والد بسنت في حالة عصبية شديدة بسبب وجود صور عارية لأبنته متداوله مع عدد من الشباب بالقرية.

صور مفبركة لإبتزاز بسنت.

و أوضحت الأم أنها بعد التدقيق اكتشفت أن الصور مفبركة و أن وجة الفتاة فقط مركبة على جسد أخر غير جسد ابنتها ، و سارعت بإحتضان “بسنت” و محاولة تهدأتها و لكنها كانت دخلت في حاله نفسية سيئة، بعد أن حكت لها على قصة شاب يقوم بإبتزازها لمحاولة أخذ ميعاد غرامي معها و بعد رفضها قام الشاب بتركيب الصور و تداولها محاولاً الضغط عليها و تهديدها.

بسبب الضغط النفسي “بسنت” تقدم علي الانتحار

واستكملت والدتها القصة بدخول “بسنت” غرفتها و أغلقت عليها الباب وقامت بتناول حبة الغلة السامة وخرجت في حالة صحية سيئة وتم نقلها للمستشفي غير متوقعين وفاتها، وهو ما حدث في اليوم الثاني من دخولها المستشفي.

رسالة مؤثرة تركتها “بسنت” قبل الانتحار

عندما أغلقت “بسنت” غرفتها تركت رسالة قبل الانتحار كتبت فيها بخط يدها “ماما ياريت تفهميني أنا مش البنت دي و أن دي صور متركبة والله العظيم و قسماً بالله دي ما أنا ، أنا ياماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا ياماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد” و اختتمت الرسالة بجملة “مش أنا حرام عليكم أنا متربية أحسن تربية”.

البحث عن الجناة و تقديم محضر رسمي

و اختتمت الحاجة “هناء” حديثها بأنها ستقوم بتحرير محضر رسمي و ستوجه اتهام مباشر لشخص بعينه بقيامه بفبركة الصور و ابتزاز “بسنت” و هو ما دفعها للانتحار, و أوضحت أنها بعد تحرير المحضر ستكشف عن الكثير من الأحداث المؤلمة التي عاشتها قبل وفاة ابنتها.

هاشتاج “حق بسنت لازم يرجع” يتصدر منصات التواصل

تصدر هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع» منصّات التواصل الاجتماعي لفتاة كفر الزيات التى انتحرت بعدما قام أحد الشباب بتركيب صور لها ونشرها على فيسبوك.

وحسبما كشف أهالي كفر الزيات فى منشوراتهم على فيسبوك أن: «بنت كفر الزيات انتحرت دلوقتي عشان تضرب قلم على وجه كل مجرم دمرها وكل حد مصدقهاش.. بسنت خالد فيه مجرم حاول يبتزها مقابل انه يقضي معاها موعد غرامي وركب صور مخلّة لها على جسم بنات وبدأ يبتزها ويضغط عليها ويوزع صورها على أهل القرية لحد ما دمرها نفسيًا وانتحرت».

وطالب أهالى الغربية في الهاشتاج العمل على تتبع مصدر الصور المفبركة التى نُشرت للفتاة والقبض على صاحبها ومعاقبته بل والقصاص منه لأنه قام بتشويه سمعة فتاة بريئة وقادها للإنتحار”.

وكتبت والدتها عبر فيسبوك:« ربنا يرحمك يا حبيبتى ويصبرنا على فراقك.. إنتى كنتى حبيبتى وسندى ودنيتى وكل حاجة حلوة ليا.. ربنا يصبرنا على فراقك يا بسنت وينتقم من اللى عمل كده».

وتفاعل العديد من سكان كفر الزيات مع هاشتاج «حق بسنت لازم يرجع» مطالبين باتخاذ الإجراءات لجلب حق هذه الفتاة فى أسرع وقت.

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