بعد من 25 عامًا على اختفائها.. العثور على سيارة جيمس بوند المسروقة في إحدى الدول العربية

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت تقارير صادرة مؤخرا، عن العثور على السيارة المستخدمة في تصوير فيلم جيمس بوند “Goldfinger”، والتي كانت مفقودة منذ يونيو 1997 عندما سُرقت من مستودع في مطار بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية.

العثور على سيارة جيمس بوند

منذ ما يقرب من 25 عامًا من السرقة، وضع المحققون الكثير من النظريات والتكهنات حول موقع السيارة، وأفادت الجهات الأمنية أنهم حددوا موقع السيارة في الشرق الأوسط، لكنهم لم يكشفوا عن الموقع الدقيق، ووفقًا للتقرير، رصد شاهد عيان السيارة في مكان ما في إحدى الدول العربية، حيث تمكن من التحقق من رقم السيارة، ووجد أنه مطابقًا للسيارة المفقودة التي تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليون دولار.

استرجاع سيارة جيمس بوند

بدورهم، قال رجال الشرطة في بيان: “نأمل أن يتقدم مالك السيارة طوعًا بتسليمها قبل أن نضطر إلى إصدار أمر بمصادرتها بالقوة”، موضحين أن سياستهم هي منح مالكي الأشياء المسروقة والمنهوبة كل فرصة لاتباع الإجراءات القانونية، وأشاروا إلى أن المالك الحالي ربما كان لا يعلم أن السيارة مسروقة عندما حصل عليها، لذلك ينبغي على الجميع بذل قصارى جهدهم، والتعاون مع رجال الشرطة في التحقيقات حول كيفية استرجاع تلك السيارة المميزة.

تكهنات حول سرقة السيارة

السيارة كان يقودها الممثل الاسكتلندي شون كونري في فيلم “Goldfinger” عام 1964، وهي فريدة من نوعها نظرًا للإمكانيات التي تم تزويدها بها لأغراض تصوير الفيلم، وفي وقت السرقة، كانت السيارة مملوكة لرجل أعمال يدعى أنتوني بوجليس، الذي اشترى السيارة من مزاد سوثبي في نيويورك عام 1986 مقابل 275 ألف دولار، ومنذ السرقة، كان هناك العديد من النظريات حول السيارة، بما في ذلك أن السيارة ربما سرقها شرير حقيقي في جيمس بوند.