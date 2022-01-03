أديل تشتري قصر النجم سيلفستر ستالون بـ 58 مليون دولار

ابو ظبي - احمد الجزار - أديل Adele المغنية البريطانية اشترت قصر الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، في بيفرلي هيلز بـ لوس أنجلوس بمبلغ 58 مليون دولار، وكان المنزل مطروحًا للبيع في السوق منذ العام الماضي.

أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون

تقرير نُشر مؤخرًا في صحيفة دايلي ميل البريطانية كشف أن أديل المطربة الشهيرة تضيف المزيد من العقارات إلى ممتلكاتها في لوس أنجلوس، وذلك من خلال شراء منزل الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون، الذي تبلغ مساحته 3.5 فدان، وهو من تصميم المهندس المعماري ريتشارد لاندري، ويقع المنزل في منطقة شديدة الحراسة في حي نورث بيفرلي بارك بلوس أنجلوس، كما أنه آمن جدًا، حيث مصمم ببوابات مزدوجة.

سيلفستر ستالون يُدرج منزله للبيع

وكان سيلفستر ستالون يحاول منذ فترة بيع المنزل الكبير الذي اشتراه في التسعينيات، وأدرج في البداية المنزل مقابل 110 مليون دولار، لكنه لم يجد مشتري للمنزل بهذا السعر، وفي مايو، خفض السعر إلى 85 مليون دولار، وقام سيلفستر ستالون، الذي انتقل مع عائلته إلى فلوريدا، بإعادة إدراج العقار للبيع في أغسطس بمبلغ 58 مليون دولار، وكشف تقرير صحيفة دايلي ميل أن المنزل كبير للغاية، وهو المكان المناسب لأولئك الذين يسعون إلى الخصوصية من صخب حياة المدينة.

ممتلكات أديل في لوس أنجلوس

في سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك بوست، في أكتوبر الماضي، أن أديل تمتلك ثلاثة منازل مجاورة لبعضها البعض في حي هيدن فالي الراقي بلوس أنجلوس، بلغت قيمتها 30 مليون دولار، وأوضحت أديل أنها عندما كانت تعيش في لندن، كانت تقضي معظم وقتها في السيارة، أو داخل المنزل، مضيفة أنها تريد أن تكون في مكان ما بهواء نقي، وفي منزل يمكنها فيه رؤية السماء.