بينها رشاقة عمرو دياب والتوقف عن السخرية.. عمرو أديب يكشف عن أمنياته الأربع في العام الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي عمرو أديب عن أمنياته للعام الميلادي الجديد 2022.

أوضح عمرو أديب في مقدمة برنامج “الحكاية” عبر قناة MBC مصر، أنه مهتم بمشاركة الجمهور في أمنياته للعام الجديد.

فيما يلي نستعرض 4 أشياء يتمنى عمرو أديب فعلها في 2022.

أول أمنية لعمرو أديب في العام الجديد، هي تنظيم وجباته والتخلص من بعض العادات الغذائية التي يتبعها.

أكد أنه يحب تناول الخبز بكثرة في كل وجباته، لدرجة شعوره أحيانا أنه يأكل الخبز بالخبز، لكنه لو تخلص من تلك العادة سوف يخسر الكثير من وزنه ويصبح بنفس رشاقة الفنان عمرو دياب، الذي لا يتناول الخبز مطلقا في وجباته بسبب أسلوب حياته الرياضي.

شدد عمرو أديب أن تغيير عاداته الغذائية في 2022 لا يعني أنه ينوي ممارسة الرياضة، مؤكدا أن تلك الخطوة لن تكون ضمن أهدافه القريبة.

يشعر عمرو أديب أنه شخص متفائل يحب تبشير الآخرين والتهوين عليهم في المواقف الصعبة، ويخبرهم أن كل شيء سوف يمر، وهي عادة يرغب في التخلص منها.

تمنى عمرو أديب أن يصارح الآخرين بالحقيقة دون تجميل، حيث يرى أن ذلك الأمر ميزة يحاول تعلمها من أصدقائه.

تحدث عمرو أديب عن هوايته في جمع الساعات المتميزة ومبادلتها بساعات آخرى، مشيرا إلى أن أنه يرغب في مواصلة اقتناء الساعات الجديدة خلال عام 2022، ومبادلة ساعاته القديمة بآخرى تجذب انتباهه أكثر.

قال عمرو أديب إنه يحب إطلاق التعليقات الساخرة، لكنه اكتشف أن عددا من أصدقائه يتعاملوا مع مزاحه بشكل جاد.

اعترف “أديب” أن سخريته تضايق بعض أصدقائه ويكتشف ذلك بعد معاتبتهم له، لذلك قرر التوقف عن إطلاق التعليقات الساخرة والاكتفاء بردود مباشرة وواضحة تحسم الأمور.