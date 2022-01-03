ننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سما إبراهيم

كشفت الفنانة سما إبراهيم، تطورات حالتها الصحية، بعدما أثارت قلق جمهورها بمنشور طلبت فيه منهم الدعاء لها لأول مرة لمرورها بمحنة.

وكتبت سما إبراهيم من خلال منشور لها على فيس بوك قائلة: «الحمد لله .. كل كلمات الحب والامتنان مش حتقدر تعبر عن الشعور الصادق بالمحبة والاهتمام اللي مليتوا بي قلبي وطبطتوا على روحي بي بسؤالكم واهتمامكم وجدعنة ولاد البلد اللي بتظهر في الشدة».

وأضافت سما إبراهيم: «مهما عبرت ليكم عن قد ايه رسايلكم واهتمامكم الصادق دعمني مش حعرف اوفيكم حقكم .. وحقكم عليا اني قلقتكم معايا».

وتابعت :"الحمد لله كان دور برد وإجهاد شديد جدا جدا بالقوي يعني.. وآثاره الصحية امتدت إلى التهاب حاد في الحنجرة.. يعني بإذن الله مش حعرف اغلس عليكوا شويه كده بصوتي".

ونشرت سما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وكتبت: "الحمد لله، لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعولي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي".

كانت الفنانة سما إبراهيم طلبت من جمهورها الدعاء لها، مؤكدة أنها تمر بمحنة، ولم تكشف عن تفاصيلها.

ونشرت سما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وكتبت: "الحمد لله، لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعولي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي".

وأضافت: "ما أمر به اختبار أعلم أنه مشيئة الخالق وأتعلق بقدرته ولطفه، أسألكم الدعاء"