غادة عادل تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

خضعت الفنانة غادة عادل، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت غادة في جلسة التصوير بإطلالة رائعة حيث فستان باللون الوردى "بينك"، أظهرها غاية في الأناقة و الجمال، واعتمدت على المكياج الناعم الذي ابرز جمالها.

وتشارك النجمة غادة عادل، في مسرحية "فى نص الليل" من بطولة حسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

"فى نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل