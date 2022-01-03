أحمد السقا يخطف الأنظار في أحدث ظهور له مع حصانه الأسود

شارك النجم، أحمد السقا، جمهوره بأحدث ظهوره له، ونشر صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهر السقا بصحبة حصانه الأسود وهو يقبله، وكتب معلقا من خلال صورته:" ماشاء الله.Kansa.صديق الالمانى".

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