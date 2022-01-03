عاصم الدمنهوري يشارك درة في مسلسل ”المشرحة”

تستعد الفنانة التونسية درة تصوير مسلسلها الجديد، بعنوان “المشرحة”، وذلك بمشاركة كل من الفنان محمد دياب وعلي الطيب ومها نصار.
ويشارك في أحداث المسلسل الفنان الشاب عاصم الدمنهوري، كاشفًا أن أعمال التصوير تبدأ في مدينة بيروت اللبنانية، وقد سافرت إلى بيروت من أجل تصوير مشاهدها هناك.
يشار إلى أن مسلسل المشرحة مكون من 10 حلقات فقط وينتمي لنوعية مسلسلات الإثارة والتشويق.
مسلسل المشرحة
يذكر أن مسلسل "المشرحة" يشارك في بطولته بجانب درة كل من" الفنان محمد دياب وعلى الطيب ومها نصار، وغيرهم من الفنانين/ وهو من إخراج تامر نادى.
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