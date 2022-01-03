ننشر أبرز 10 تصريحات لـ«فاتن موسى» عن مصطفى فهمي

تصدرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إستضافتها في برنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر، ويُعد أول ظهور تليفزيوني لها بعد انفصالها عن الفنان مصطفى فهمي، عن أسرار وتفاصيل طلاقها . أبرز تصريحات فاتن موسى في الحلقة: 1- لم أتخيل انتهاء قصة حبي في أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم. 2- سافرت لبنان لمناسبة عائلية ورجعت على كابوس ونيابة وأقسام ومحاكم وسوشيال ميديا. 3- مصطفى فهمي أخلف وعده لي بالأمومة ضمن وعود أخرى كثيرة. 4- مصطفى طول الوقت بيروج إن أنا مادية وبتربح منه وطماعة، وهو بيعايرني بهدوم اشتراها لي. 5- هل المعروف والإحسان إنك تخوض فيا وتطلقني غيابي وتشوه سمعتي وتقلل من شأني؟ ده اللي ربنا أمرنا بيه؟ 6- لم أطلب منه شقة في لبنان ثمنها 3 مليون دولار، وبسبب الأزمة الاقتصادية لا توجد في لبنان شقة بهذا الثمن. 7- أنا مراته والمفروض يكسيني ويدلعني عشان أطلع معاه بمظهر لائق وحلو. 8- طلبت منه يزود مصروفي قاللي "إنت عاوزة تحوشي من ورايا". 9- أنا كنت ساترة عليه سنين وبصدر عنه كل صورة حلوة من غير تقدير منه. 10- استولى على أوراق الجنسية الخاصة بي، وكان المفروض أحصل عليها من 3 سنين. 11- أهداني في الفلانتاين عقد شقة باسمه، فاقترحت عليه كتابة نصفها باسمي.

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