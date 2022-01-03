عاصي الحلاني يرد على انتقادات حفله بعد وفاة شقيقته

رد الفنان عاصى الحلانى على الانتقادات التى طالته بسبب احياءه حفل براس السنة بعد اسبوع من وفاة شقيقته ، وذلك فى أحدى لقاءته التليفزيونية .

وعلق عاصى الحلانى قائلاَ : " كلنا بنعرف إن الموت حق، وهذه مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع وقررنا إن نكفي، لأن بدنا الناس يترحموا عليها، ما بدنا أن يكون وفاتها سببًا لأذية الناس".

واضاف عاصة الحلانى : " بوقت الفرح، لازم قد ما فيه يزيد الفرح للناس، وبوقت الآلام والحزن، يخفف الألم والحزن عن الناس بعطائه"، وعندما سئل عن سبب عدم تأجيل حفله بسبب وفاة شقيقته،ألتزامي بعقودي شرط هام بالنسبة لي فأنا متعلق بعملي وألتزم به وأحترمه وكذلك إقامة الحفل هو عملي فمعي فرقة كبيرة من لبنان وكذلك الفندق يقوم بالتجهيز للحفل منذ شهرين فلو قررنا إلغاء الحفل هذا معناه إننا سنخرب بيوت العالم".

ومن ناحية اخرى يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لاستقبال الجمهور العربي والعالمي في حفله المقبل في مسرح اليوبيل بـ"إكسبو 2020 دبي".

وقد انتهى عاصي الحلاني من وضع اللمسات الأخيرة مع المنتج والمخرج صلاح الياسري لحفله المنتظر والذي سيحييه مساء يوم 6 يناير الجاري 2022 ، ضمن تجهيزات تقنية عالية المستوى تليق بالحدث العالمي الذي يقام في إمارة دبي بدولة الإمارات.

وكان الحلاني قد وصل الى دبي قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن أحيا حفل رأس السنة مع الجمهور الأردني، ليؤكد موعده المقبل في "إكسبو 2020 دبي" وتنوعه في الأغنيات التي سيقدمها من أغنياته اللبنانية والخليجية والعربية التي لاقت نجاحات كبيرة في كل مكان.