فراس سعيد يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان فراس سعيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك عن تعافيه من فيروس كورونا .
وعلق فراس سعيد قائلاً : “ الحمد لله .. سيداتي سادتي.. الفيروس دمر” .
وكان قد كشف الفنان السوري فراس سعيد منذ عدة اسابيع عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19”، حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية .
وكتب فراس سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي".
وحصل فراس سعيد على دعم الكثير من الجمهور الذين تمنوا له الشفاء العاجل .
وكان قد قال الممثل السوري فراس سعيد فى تصريحات سابقة ، إن الموت حرمه من استكمال آخر مشروعاته التمثيلية مع المخرج الراحل حاتم علي.
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