فراس سعيد يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان فراس سعيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك عن تعافيه من فيروس كورونا .

وعلق فراس سعيد قائلاً : “ الحمد لله .. سيداتي سادتي.. الفيروس دمر” .

وكان قد كشف الفنان السوري فراس سعيد منذ عدة اسابيع عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19”، حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية .

وكتب فراس سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي".

وحصل فراس سعيد على دعم الكثير من الجمهور الذين تمنوا له الشفاء العاجل .

وكان قد قال الممثل السوري فراس سعيد فى تصريحات سابقة ، إن الموت حرمه من استكمال آخر مشروعاته التمثيلية مع المخرج الراحل حاتم علي.