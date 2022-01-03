لعبة الحظ.. ديوان جديد للكاتب باتير مراد بـ معرض الكتاب 53

أعلن الكاتب باتير مراد، عن مشاركته في معرض الكتاب الكتاب في دورته الـ53 بديوان جديد بعنوان “لعبة الحظ”، على أن يحتفل بتوقيع الديوان، يوم الخميس المقبل بإحدى دور النشر الثقافية بوسط البلد.

ومن المقرر حضور عدد كبير من مشاهير الثقافة فى مصر، إلى جانب عدد من أعضاء كتاب مصر.

وكشف الكاتب باتير مراد، بأن ديوانه الجديد يحمل الكثير من المشاعر الإنسانية التى تشجع الإنسان على ضرورة مواصلة مشقة الحياة فى ظل لعبة الحظ التى قد تأتى إليه مرات عديدة وليس كما هو متعارف عليه لدى البعض بأن لعبة الحظ قد تأتى مرة واحدة.

الديوان يدور فى 5 فصول، ويقع فى 450 ورقة من الحجم المتوسط، وكتب مقدمته وتمهيده أ د. محمد الجارحى أستاذ الأدب المعاصر بجامعة الإسكندرية.

وأعرب باتير مراد عن سعادته بطرح مؤلفه الجديد فى بداية السنة الجديدة، وصرح بأنه من المقرر طرح كتابه الجديد داخل أروقة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، والمقرر لها فى الفترة بين 26 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

يذكر أن باتير مراد، شارك مؤخرا معرض مدينتي للكتاب في دورته الأولى، والذي انطلق فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الماضي بالحديقة المركزية سنترال بارك بمدينتي وافتتحه د. هيثم الحاج، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يتم خلال الدورة الـ53 من معرض الكتاب، تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل وتضم كل الناشرين فى هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمى المدرسى فضلا عن كل الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية فى مجال الطفل.

وكانت قد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (53) لعام 2022 بدءًا من 8 ديسمبر وحتى أخر ديسمبر الماضي.

وتمنح جوائز معرض الكتاب في 11 فرعًا منها تسعة للكبار وهى الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

يضاف إلى ذلك ستة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتى أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ناشر مصري مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

ويشترط معرض الكتاب أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2021 ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.

ويتم التسليم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب بكورنيش النيل، يوميا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويتم التقدم لجائزة أفضل كتاب في التراث بمبنى دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للأطفال بمقر المركز القومي للترجمة، ويتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب(53).