روبى حديث السوشيال ميديا بسبب بوصلة رقص جريئة

اثارت الفنانة روبى جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضيةبعدما شاركت جمهورها بفيديو رقص جريء من حفلها الأخير برأس السنة عبر موقع تداول الصور والفيديو "انستجرام".

وظهرت روبي مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأسود، كشف عن ساقيها، كما ارتدت طربوشًا أحمر اللون تماشيًا مع أجواء الاحتفال بالعام الجديد.

ودائمًا ما يرتبط ظهور روبي، بحالة واسعة من الجدل، إذ تصدرت الفنانة على مدار الساعات القليلة الماضية، حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت منهم اهتمامًا.

كما أثارت روبي مؤخرًا، جدلاً بين الجمهور، بجلسة تصوير ظهرت فيها روبي مرتدية فستان قصير باللون الأسود، وشراب أسود شفاف، كشف عن فخذيها، وحازت الصور على إعجاب وتفاعل العديد من الجمهور.

يبدو أن صراعا جديدا ستشهده الساحة الفنية، وسيكون هذه المرة بين الفنانتين ساندي وروبي.

فمع إعلان ساندي تصوير اغنيتها الجديدة " في الالالا " بفرنسا ؛ مع المنتج وليد منصور ، قامت شركة الرشيدي للإنتاج بطرح أغنية الهشك بشك لروبي، وهي نفس الأغنية التي ستطرحها ساندي ولكن باسم مختلف.

وكانت روبي كانت ستغني هذا الأغنية اثناء تعاقدها مع المنتج وليد منصور، ولكن عقب فسخ تعاقدهما بالتراضي ذهبت الأغنية إلى ساندي .

نشرت شركة الرشيدي للإنتاج أغنية جديدة للفنانة روبي حملت اسم الهشك بشك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الا أن الأغنية لم استمر الا لبضع ساعات حتي تم حذفها وذلك حيث قام المنتج وليد منصور بالابلاغ عن الأغنية وانها من حقه وهو ما تأكد منه اليوتيوب وقاموا بحذفه .

وتعد أغنية الهشك بشك هي نفس أغنية الفنانة ساندي الجديدة" في الالالا " التي ستطرح في ٢٩ ديسمبر .

وكان وليد منصور قد فسخ عقده مع روبي بالتراضي بعد إنتاجه لها اغنيتين ناجحتين هما قلبي بلاستيك وحته تانية .