مروان حامد: والدي تلقى تهديدات بالقتل من جماعة الأخوان وهذا هو مصير الجزء الثالث من “الجماعة”

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث المخرج مروان حامد، عن والده الكاتب الراحل وحيد حامد في الندوة التي أقيمت مساء أمس الأحد، في قصر السينما لإحياء ذكراه السنوية الأولي.

وإليكم ملخص تصريحات مروان حامد عن أقرب الأعمال لقلب والده وكذلك تعرضه لتهديدات بالقتل من قبل جماعة الإخوان الإرهابية ومصير الجزء الثالث من مسلسل “الجماعة 3” وهو ما سنرصده في السطور التالية..

– لا أعتقد تقديم جزء ثالث من مسلسل الجماعة بعد رحيل والدي ففكرة استكماله من قبل كاتب آخر مستبعدة تماما.

– والدي تعرض للتهديد بالقتل من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب أعماله السينمائية التي تتنقد أفكارهم الهدامة.

– أنا معجب للغاية بسيناريو فيلم والدي “أنا وأنت وساعات السفر” الذي تم انتاجه عام 1988 وأتمنى لو أتيحت لي الفرصة لإعادة تقديمه.

– التنوع الكبير فى أعمال وحيد حامد مثير للانتباه والإعجاب وشاركت معه كمساعد مخرج في فيلمي “سوق المتعة” و”ديل السمكة”.

– والدي قعد فترة طويلة جدا مريض بالقلب ودفع الثمن من صحته وكانت أول أزمة قلبية بعد مسلسل “آوان الورد”.

– كل عمل من أعمال والدي كان يواجه مشاكل، سواء بالمنع أو التهديد وغيره من المشاكل، والحمد لله انتصر عليها، فكلها تحمل رسائل هادفة.

– والدي قدم أعمال كوميدية وحقق نجاحا كبيرا وأقربهم إلى قلبه “غريب في بيتي” و”محامي خلع”.

– كل عمل من أعمال والدي له خط درامي عن الذي يسبقه، وتميز بكتاباته المختلفة والذي حقق من خلالها نجاحا كبيرا.