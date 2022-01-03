إيرانية الجنسية وتصغره بـ23 سنة.. أوزجان دينيز يكشف عن صور حبيبته الجديدة

ابو ظبي - احمد الجزار - شارك الفنان التركي أوزجان دينيز صورا تجمعه بحبيبته الجديدة المصممة الإيرانية سمر دادجار للمرة الأولى، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام؛ إذ قام النجم البالغ من العمر 49 عاما بنشر 3 صو ر له وهو في أحضانها، ُمعلقا على المنشور بقلب حب ووردة.

ويبدو أن النجم التركي أراد من خلال ذلك الإعلان الرسمي عن وجود علاقة عاطفية في حياته وأنه سيبدأ حياة جديدة معها، بعد أن كان قد تصدر العناوين خلال الأشهر القليلة الماضية بمشكلاته مع طليقته ووالدة ابنه “كوزاي”- فايزة أ كتان، خصوصا وأن توقيت الصور جاء مع بداية عام 2022.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن وجود علاقة عاطفية يعيشها نجم مسلسل “عروس

إسطنبول”؛ إذ أشارت التقارير حينها إلى أن الثنائي التقيا سابقا “أرناؤوط كوي”، حيث شوهد

الاثنان مًعا؛ إذ جاءت سمر حينها إلى المكان جنًبا إلى جنب مع أوزجان الذي كان يرتدي قبعة حتى لا يتم التعرف عليه.

وبحسب صحيفة “تقويم” التركية فإن الفارق العمري بين النجم التركي وسمر يصلإلى 23 عاما؛ إذ تبلغ سمر من العمر 26 عاما فقط.

وعلى صعيد خلافه مع زوجته السابقة فايزة أكتان بخصوص حضانة طفلهما، أصدرت المحكمة قرارا نهائيا في الأمر وهو بقاء الطفل مع والدته مع زيادة الأيام المسموحة للنجم التركي لزيارة ابنه.

وجاء ذلك بعد فضيحة كبيرة؛ إذ جرى تداول مقطع فيديو للنجم وطليقته وهما يتشاجران أمام

منزلها فيما قامت بعدها بطرده وضربه وشق قميصه أمام العلن.

وخرجت على إثرها فايزة ببياٍن خاص لتوضيح ما حدث، قالت فيه: “توّقف سائق أوزجان عن أخذ ابني للمدرسة منذ أيام وأصبحت أنا من أقوم بأخذه للمدرسة بسيارة الأجرة وكنت أخبر أوزجان بهذا الشيء ولكنه لم يجب”.

وتابعت: “وفي اليوم المخصص له لرؤية طفلي كوزاي جاء لأخذه ولكن ليس إلى المدرسة، وتلك المقاطع التي انتشرت ليست كاملة وتم التعديل عليها حيث أنه هو من بدأ بالصراخ علي وبدأ بسحب الولد”.

ُيذكر أن الفنان التركي كان على علاقة بالنجمة المصرية أروى جودة، إلا أنها لم تستمر بسبب

رغبتها في العيش في مصر وليس العيش في تركيا.