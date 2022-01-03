طرق وأسعار توصيل الإنترنت في المنازل بدون خط أرضي من 3 شركات

ابو ظبي - احمد الجزار - يريد الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية توصيل إنترنت منزلي ولكن البعض يجد صعوبة في تركيب خط أرضي بسبب امتلاء كل الخطوط في “البوكس” المتواجد بالقرب منه مما يجعله عرضة للانتظار لفترة كبيرة حتى زيادة سعة استخدام الكابينة.

الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي وي

ويمكن توصيل الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي من شركة المصرية للاتصالات (وي).

ويستطيع الآن أي مواطن إدخال إنترنت منزلي بدون خط أرضي من خلال الذهاب إلى أحد فروع شركة المصرية للاتصالات المعتمدة وشراء أحد الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة وهي كالآتي:

1- جهاز الـ MIFI

موديل الجهاز (E5573)

وهو مودم محمول يدعم شبكة الجيل الرابع ومتوافر به لاسلكي والجهاز بقيمة 600 جنيه شامل الضريبة متوافق مع الجيل الرابع والثالث وسرعة الشبكة اللاسلكية تصل إلى 150 ميجا/ث ويدعم حتى 16 مستخدما عن طريق الواي فاي مدعم ببطارية قابلة للشحن سعة 1500 مللي أمبير وساعات عمل حتى 6 ساعات ويمكن استخدامه كموسع نطاق لشبكة لاسلكية أخرى.

2- جهاز ZTE MF927U

هو مودم محمول يدعم الجيل التالت والرابع والسرعة

الاستقبال من شبكة الجيل الرابع يصل إلى 150 Mbps

الارسال لشبكة الجيل الرابع يصل إلى 50 Mbps

عدد مستخدمي شبكة :Wi-Fi يصل إلى 10 مستخدمين

والسعر 600 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة.

3- جهاز MiFi CAT6 بشاشة تاتش

والسعر 899 جنيها شامل الضريبة.

يسمح للتوصيل من خلال الـ WIFI إلى 28 مستخدم.

الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي فودافون

يمكن استخدام الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي فودافون من خلال Home wireless الجديدة من فودافون بسرعة تصل إلى 150 Mbps وسعة الراوتر 32 أشخاص متصلين في نفس الوقت، ومحيط التغطية 100 متر مربع.

اسعار باقات الراوتر الهوائي من فودافون

الباقة 150 جنيه وتمنحك سعة تحميل تصل إلى 40 جيجا بايت لمدة شهر وباقة 300 جنيه وتمنحك سعة تحميل تصل إلى 135 جيجا بايت لمدة شهر بينما باقة 500 جنيه وتمنحك سعة تحميل تصل إلى 250 جيجا بايت لمدة شهر وباقة 750 جنيه وتمنحك سعة تحميل تصل إلى 375 جيجا بايت لمدة شهر.

و الراوتر يعمل في مكان تفعيله الأول ويمكن تحديد مكان الخدمة 2 مرات فقط.

خطوات تحديد مكان استخدام الخدمة

1- برجاء إدخال رقم الـ IP الموجود اسفل الجهاز في المتصفح الخاص بكم وإدخال كلمة المرور

2- اضغط على أدوات.

3- ارسل رسالة جديدة لرقم “8070” تحتوي على كلمة “Home Wireless“.

4- ستصلك رسالة تأكيد بعد تحديد مكان استخدام الخدمة أو يمكن وضع الشريحة الموجودة داخل الراوتر في الهاتف المحمول الخاص بك وإرسال رسالة جديدة لرقم “8070” تحتوي على كلمة “Home Wireless“.

وإذا لم تكن متصلًا بشبكة WiFi لاسلكية، فيمكنك تتبع استهلاكك من خلال تطبيق أنا ڤودافون، vf.eg/usb Dial كلم *2828# أو 2828.

الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي أورانج

وترصد فيتو خلال التقرير التالي بالأسعار طريقة توصيل الإنترنت المنزلي بدون خط ارضي من ثلاث شركات مختلفة أو ما يسمى بـ خدمات الإنترنت الهوائي:

ويستطيع الآن أي مواطن إدخال إنترنت منزلي بدون خط أرضي من أورانج من خلال الذهاب إلى أحد فروع أورانج المعتمدة وشراء أحد الأجهزة التي تدعم هذه الخدمة.

وتقدم أورنج خدمات الإنترنت الهوائي اعتمادا على راوتر الجيل الرابع 4G بسعر 750 جنيها ويمكن تقسيطه على 36 شهرًا من خلال بطاقات الائتمان.

سعر خط أورانج 80.13 جنيه شامل ضريبة المبيعات.

وتقدم أورنج 5 باقات تبدأ بـ120 جنيهًا، وتمنحك سعة تحميل تصل إلى 40 جيجابايت، والثانية بسعر 170 جنيهًا وتعطي 70 جيجابايت، والثالثة بسعر 250 جنيهًا وتعطي 140 جيجا بايت، والرابعة بسعر 400 جنيه وتمنح 240 جيجابايت، والخامسة بسعر 500 جنيه وتمنح 350 جيجابايت.