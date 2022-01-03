إصابة هنا الزاهد وأحمد فهمي بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنا الزاهد إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان أحمد فهمي؛ وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتبت الفنانة هنا الزاهد: «أنا وأحمد إيجابي كورونا أي حد تعامل معانا ياريت يطمن على نفسه». يذكر أن الفنانة هنا الزاهد يعرض لها الآن مسلسل «أنا وهي» التي تشارك فيه بجانب أحمد حاتم وأشرف عبد الباقي وميريهان حسين وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

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