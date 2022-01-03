أحلام تكشف سبب بكائها بعد رؤية عبدالمجيد عبدالله على المسرح (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - عبرت الفنانة أحلام الشامسي عن سعادتها لرؤية الفنان عبدالمجيد عبدالله على المسرح من جديد بعد فترة من الغياب عن الحفلات مشيرة إلى أنها بكت عند رؤيته على المسرح خلال حفلات موسم الرياض.

وأوضحت أحلام الشامسي في تصريحات صحفية لقناة روتانا أن وجود عبدالمجيد عبدالله سبب لها حالة من السعادة لكنها لم تتمالك نفسها من البكاء قائلة: “عندما رأيت الفنان عبدالمجيد عبدالله على المسرح بكيت، ووقوفه على المسرح أسعدني وبكاني.

ووصفت أحلام حفلة تريو الرياض بأنها كانت ليلة عبدالمجيد عبدالله لأنها الحفلة الأولى له بعد غياب، معلقة: “قلت إنها ليلة عبدالمجيد ياسادة لأننا اشتقنا له ويارب نشوفك بحفلة ونكون كلنا حاضرين”.

وتابعت: “ليلة تريو نايت أنا اعتبرها من أعظم ليالي الفن ترتيب، ومجهود جبار، وكل شيء مدروس بالمسطرة، تجمع للتاريخ”.

ومازحت الفنانة أحلام الجمهور في ختام حديثها موجهة رسالة إلى فيروس كورونا قائلة: “مدام كورونا حلي عنا حلي عن سمانا، حمدلله على الابتلاء وراضيين به، ونحن بخير والفضل يرجع لحكامنا”.

رد عبدالمجيد عبدالله يغمر أحلام بالسعادة

وكانت الفنانة أحلام ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي تويتر وهي تطلب من عبدالمجيد عبدالله أن يغني أغنية حزين قبل صعوده على المسرح للغناء ضمن فعاليات موسم الرياض.

رد عبدالمجيد عبدالله جاء غير متوقع قائلاً: “والله ما أحد يقدر يغنيها بعدك.. لو طلع السماء ونزل الأرض”، وهو ما سبب حالة من السعادة للفنانة أحلام ولم تجد الكلمات التي تعبر به عن سعادتها.

وكان حضور الفنان عبدالمجيد عبدالله على المسرح بعد غياب طويل مفاجأة الحفل، وشارك مع الفنان محمد عبده في الغناء على المسرح واصفا إياه بعملاق الأغنية السعودية والجزيرة والوطن العربي.

وطلب محمد عبده من الفنان عبدالمجيد أن يعد الجمهور بالبقاء معه مستقبلا، ووافق على ذلك، قبل أن يعود فنان العرب بالهتاف بكنية عبدالمجيد مكررا “أبوعبدالله، أبوعبدالله” في لفتة تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق.

حفل رأس السنة بمشاركة 13 فنانًا في بوليفارد الرياض

وأحيى الفنان السعودي “فنان العرب” محمد عبده، حفلا غنائيا ضخما بمناسبة الاحتفال برأس السنة، ضمن كوكبة من نجوم ونجمات الطرب في العالم العربي.

وأقيم الحفل بتاريخ 31 ديسمبر في بوليفارد سيتي الرياض، وتقدمه الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم وإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات.

وشارك في الحفل إلى جانب محمد عبده، عبادي الجوهر، عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، أصالة، أنغام، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، وأسما لمنور.

عبدالمجيد عبدالله يكشف عن إصابته بـ”المانير”

أعلن الفنان السعودي الكبير، عبد المجيد عبدالله، عن إصابته بمرض المانير، أمس الجمعة الماضية، أمام الجمهور خلال حفله أمس في العاصمة السعودية الرياض. وتداولت حسابات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عبد المجيد عبد الله على المسرح إلى جانب فنان العرب محمد عبده، ليلعلن عبد الله عن إصابته بمرض المانير المسبب لالتهابات الأذن الداخلية ومن ثم شعور المريض بالدوار وعدم الاتزان.

وطالب عبد المجيد عبدالله، جمهور حفل الرياض بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: “ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت”.

من جانبه، أردا محمد عبده تلطيف الأجواء فمازح عبد الله قائلًا: “يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير”.