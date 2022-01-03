أسرار النجوم: نجمة مصر الأولى : تزوجت 5 مرات ورفضت الإنجاب وكونت ثروة هائلة .. لن تصدق حجمها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - نجمة مصر الأولى، لقب اشتهرت به الفنانة نبيلة عبيد طوال عقود ماضية، بسبب موهبتها التي بدأت كبيرة، وبراعتها فى تقديم كل الأدوار التي أسندت إليها في أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية.

وقدمت دور الزاهدة في رابعة العدوية، والراقصة التى غلبت السياسي، وفتاة السيرك، وسيدة سوق السمك، والمدرسة، والسيدة الأرستقراطية، والمرأة القاتلة، والفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، ونجحت فيها نجاحاً كبيراً.

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ولن تجد شخصية واقعية إلا وجسدتها نبيلة عبيد، صاحبة التاريخ الفني الطويل، وفضلا عن أعمالها الفنية التي كانت دائما محل إعجاب الجمهور، حاصدة جوائز عديدة على مدار تاريخها، كما أثارت الجدل بين حين وآخر حول زيجاتها، وأيضاً حول بعض أدوارها.

نشأتها

ولدت نبيلة عبيد، في 21 يناير عام 1945، بحي شبرا في القاهرة، ودرست بكلية البنات بالعباسبة وعشقت السينما منذ صغرها، وكان المخرج الراحل ​عاطف سالم​ هو أول من تنبأ بموهبتها، اذ إكتشفها عام 1961، ومنحها فرصتها السينمائية الأولى من خلال فيلم "مافيش تفاهم "ولكن ككومبارس، أمام ​سعاد حسني​ وحسين رياض.

فوجئت نبيلة عبيد في عام 1963، بطلب المخرج عاطف سالم الزواج منها، ولم تتردد بالموافقة، وبالفعل تم الزواج وعاشت معه 4 أعوام فقط حققت فيها نجاحات سينمائية، واعتبرت هذه السنوات هي سنوات الحظ بالنسبة لها، وخاصة أنها كانت في بداية مشوارها الفني، ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن حيث أعلنت نبيلة عبيد إنفصالها عن زوجها عاطف عام 1967.

أول بطولاتها

كانت أول بطولة لنبيلة عبيد بفيلم "رابعة العدوية "، وكان ذلك في عام 1963، ثم ابتعدت لمدة عام كامل عن الساحة الفنية بعد إنفصالها عن المخرج عاطف سالم، ولكنها نجحت فى أن تخرج من عزلتها وعادت لإستئناف مسيرتها الفنية في عام 1968، وقدمت حوالي 5 أعمال سينمائية دفعة واحدة، منها: "السيرك" و"النصّابين الثلاثة" و"لست مستهترة" .

توهجت نبيلة عبيد فنيا، ما بين السبعينيات والثمانينيات، وجعلت الجمهور يمنحها لقب نجمة مصر الاولى، وقدمت خلال هذه السنوات العديد من الأدوار المختلفة ما بين الراقصة الشعبية في "الراقصة والطبال و"​الراقصة والسياسي​"، والأم في "العذراء والشعر الأبيض"، فتفوقت على فنانات جيلها بالرقص على الشاشة بالرغم من انها لم تكن راقصة.

نافست الراقصات

وعلى الرغم من كونها ليست راقصة، إلا أنها نافست الراقصات في عدة شخصيات، منها شخصية الزوجة القاتلة في "المرآة والساطور"، والمرأة اللعوب في "إمرأة تحت المراقبة"، وغيرها من الأدوار في مشوارها الفني.

كما قدمت عبيد حوالى 5 أعمال مسرحية، في بداية مشوارها الفني، منها روبابكيا والبكاشين والطرطور.

أما من أعمالها الدرامية، فأشهرها، سيدة الفندق الفاخر، وكيد النسا، الجزء الثاني مع الفنانة ​فيفي عبده​ و"سكر زيادة" مع ​نادية الجندي​.

تزوجت 5 مرات

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، وكانت أولى زيجاتها من المخرج الراحل عاطف سالم، وبعدها تزوجت من المخرج ​أشرف فهمي​، أثناء تصوير فيلمها "لا يزال التحقيق مستمرا"، في عام 1979، إلا أنهما انفصلا فور إنتهاء الفيلم، وكان زواجها الثالث سرياً والرابع ايضا، ولم تفصح عنهما وقتها، أما زواجها الخامس والأخير فكان من رجل السياسة "​أسامة الباز​ "والذي إستمر 9 أعوام ولم تعلن عنه وقتها.

خافت من الإنجاب

كشفت نبيلة في تصريحات صحفية سابقة، انها رفضت الإنجاب، وذلك بالرغم من ان والدتها حذرتها من الأمر لكنها كانت تخشى على رشاقتها وجمالها، وأن يعطلها الانجاب عن حبها للفن، وقد شعرت بالندم بعد ذلك لأنها لم تحقق حلم والدتها ولشعورها بالوحدة.

وفي السياق، لفتت الممثلة ​أميرة هاني​ الأنظار إليها، بعد انتشار صور لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأشار المتابعون الى أن هناك شبه كبير بينها وبين الممثلة ​نبيلة عبيد​، وتبيّن أن أميرة هي إبنة أخت نبيلة.

وبدأت أميرة العمل في مجال التمثيل في سنّ صغيرة في عام 2003 وشاركت في عدد من الأعمال، منها: سلسال الدم، والعمة نور، ومحمود المصري، وساعة ونص، وابن الراندلي، وكامب، وغيرها.

ثروتها

نبيلة عبيد، شاركت في العشرات من الأعمال الفنية الناجحة، ولها رصيد هائل من الأفلام السينمائية والمسلسلات، حيث كونت ثروتها البالغة 2 مليون دولار حسب موقع "networthlist"، من خلال هذه الأعمال.