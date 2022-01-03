بعد أن شك في نسبها.. أب يبيع طفلته بمقابل 50 ألف جنيه عبر “فيسبوك” والشرطه تضبطه متلبس

ابو ظبي - احمد الجزار - ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بمحافظة الدقهلية اليوم، القبض علي شاب حاصل على ليسانس آداب بالمنصورة، أثناء عرض طفلته التي لم تتجاوز عامين ونصف العام، على أحد الأشخاص لبيعها بمقابل مادي قدره 50 ألف جنيه، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحدد موعدا لاستلام الطفلة في شارع الجيش بمدينة المنصورة، وتم ضبطه أثناء إتمام عملية البيع، وتبين أن والد الطفلة يشك في نسبها وأكد أن زوجته متوفاة.

تحرير محضر ضد الأب

تبلغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، بمحاولة أب بيع ابنته البالغة من العمر عامين ونصف العام، مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه، وحررت الإدارة محضرا ضد «أحمد ال. ا.»، 35 عامًا، حاصل على ليسانس آداب، ومقيم بإحدى قرى مركز المنصورة.

وبالفحص تبين أنه أثناء وجود والد الطفلة بشارع «الجيش» بمدينة المنصورة، وبحوزته هاتف محمول، ويقوم بعرض طفلته وتدعي «ج»، عمرها عامان ونصف، للبيع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نظير مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

الأب يعترف بعرض الطفلة للبيع

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على والد الطفلة، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بعرض الطفلة للبيع لشكه في نسبها إليه من زوجته المتوفاة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأب.