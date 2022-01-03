صاحب “هايبر وان” والد المتهم في حادث الشيخ زايد ينفى علاقته بـ فكري الهواري ويؤكد احترامه لأجهزة الأمن

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة سلسلة “هايبر 1” ووالد كريم الهواري المتهم بدهس وقتل 4 شباب في حادث سير في الشيخ زايد، صلته بالفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تطاول شخص يدعي فكري الهواري على جهات الأمن ورجال الشرطة بادعاءات كاذبة وغريبة.

وأكد البيان الصادر عن السلسلة أن هذا الشخص لا يمت بأي صلة لعائلة الهواري من قريب أو بعيد، وليس مديرًا لهايبر 1، وإنما هو موظف يدعى “فكري ابراهيم سليمان إبراهيم”، وليس مخولًا للحديث باسم الهايبر أو العائلة، من قريب أو بعيد.

وشدد “الهواري” على احترامه وتقديره لجهاز الشرطة ودوره الوطني في حماية الأمن والاستقرار.

وطالب البيان بضرورة الحذر من بعض هذه الادعاءات الكاذبة والمغلوطة، والتي تستهدف إثارة البلبلة، مؤكدا ضرورة الحرص في تناول القضية المنظورة حاليًّا أمام القضاء المصري العادل.

فكري الهواري

وأنهت نيابة الشيخ زايد منذ قليل، تحقيقاتها مع فكري الهواري وأمرت بحجزه 24 ساعة للتحريات، بتهمة الإساءة لبعض الشخصيات عبر فيديوهات تم تسجيلها له وتم التحفظ على الفيديوهات لعرضها على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها لبيان مدى صحتها من عدمه.

ويواجه المتهم فكري إبراهيم سليمان 10 تهم عقب تسريبات أدعى فيها أن له نفوذا لدى مسؤولين في الدولة.

من جهتها، كشفت مصادر خاصة أن التحقيقات مستمرة منذ ليل أمس، وتم خلالها مواجهة المتهم بالتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المنسوبة إليه، زعم أنها مقتطعة من سياقها وتم التلاعب فيها ببرامج مونتاج قبل تسريبها، وذلك بهدف توريطه في قضايا مع بعض مؤسسات الدولة، والقيادات والشخصيات النافذة.. وادعى أن شخصًا بعينه على خلاف معه وراء تلك التسريبات.. وأشار إلى أن ذلك الشخص كان صديقه فى فترة سابقة، ولكن حدثت بينهما خلافات مؤخرًا وكان آخرها التنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة، تلقت معلومات تفيد بانتشار تسريبات وفيديوهات يتحدث فيها المتهم مع أشخاص، وادعى فيها كذبًا أنه على علاقة وطيدة بكبار القيادات في مؤسسات الدولة وخصوصًا الشرطة والنيابة العامة والقضاء، ولديه القدرة من خلال هؤلاء القيادات وغيرهم على إنهاء كافة المصالح مهما كانت، وتضمنت التسجيلات المسربة إساءات كبيرة إلى تلك المؤسسات وأكاذيب مضللة من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام.

كما أفادت مصادر أن المتهم له علاقة بتحريض دفاع كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد على انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية للحصول على تفريغ كاميرات المراقبة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية إلى كومباوند سكني بمنطقة الشيخ زايد، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وأحيل إلى نيابة الشيخ زايد الكلية للتحقيق معه في التسريبات المشار إليها.