الإعلامية إيمان عز الدين تهنئ ابنتها على ارتداء الحجاب: “هنيئًا لك الستر يا حفيدة أمهات المؤمنين”

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، جمهورها منشورا جديدا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تهنئ فيه ابنتها على ارتدائها الحجاب.

ودوّنت عز الدين عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، قائلًة: “ابنتى الغالية وقرة عينى، فخورة بك، اليوم خطوت خطوة جديدة في طريق الإيمان، وزاد نورك وتألقك”.

وأضافت: “فهنيئًا لك الستر يا زهرة عاطرة، يا حفيدة أمهات المؤمنين، مبارك حجابك، أنار الله طريقك، وثبتك على طاعته”، في إشارة منها إلى ابنتها دينا خالد”.

إيمان عز الدين

بدأت علاقتها بالإعلام منذ الصغر، حيث شاركت في العديد من أغاني الأطفال، وقدمت تجربة على التليفزيون المصري وعمرها 12 عاماً تقريباً استمرت فيه لمدة عامين ثم انشغلت بعد ذلك بالدراسة في المرحلة الثانوية، وعندما حصلت على مجموع مرتفع التحقت بكلية الهندسة تحقيقاً لرغبة أهلها على الرغم من أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية الإعلام، خلال دراستها بالكلية سافرت إلى إيطاليا خريجة فنون جميلة كلية العمارة، تجيد ثلاث لغات، كما درست ستايلنج وفنون المكياج خلال عملها في روما حيث كان والدها يعمل كمدير مالي لشركات الشيخ صالح كامل.

بدايتها الإعلامية

كانت من أوائل الملتحقين ب شبكة راديو وتليفزيون العرب عندما بدأت البث عام 1993، كان وقتها لا توجد أي قنوات فضائية في العالم العربي، وعملت في كل شيء، حتى اكتشفتها الإعلامية الراحلة همت مصطفى التي تولت تدريبها بنفسها، حيث كانت تعمل في الشبكة بعد حصولها على التقاعد من التليفزيون المصري، وكان لديها قناعة بأنها تصلح لتكون مذيعة على الرغم من أن عمرها لم يتجاوز السابعة عشرة عاماً، وخلال إحدى المرات كان من المفترض أن تكون موجودة زميلتها اللبنانية نادين فلاح لتقديم البرنامج الذي يبث على الهواء، لكنها تغيبت لسفرها لبلدها وتأخرها في العودة بسبب عطل في الطائرة، وقامت باختيارها لتكون مكانها قدمت خلالها البرنامج لمدة ساعتين كانت تسمع دقات قلبها تتصاعد تدريجيا، وبعد ذلك اختارتها لتصبح واحدة من ثلاث مذيعات أساسيات في القناة هن إيمان واللبنانيتام جومانا بو عيد و نادين فلاح لتقدم برنامج الألعاب الأوائل تكسب يوميا على الهواء مباشرة على قناة art المنوعات art1 أو القناة العامة، كما قدمت برنامج كلام اليوم على art المنوعات كانت أول مذيعة قامت بتقديم نشرة الأخبار الرياضية على شاشة art الرياضية art2 .