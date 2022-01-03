أسرار النجوم: ظهور صارخ.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة وأناقة خيالية في احتفالها برأس السنة .. والمفاجأة في سعرها الغير متوقع ! .. اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - خطفت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، الأنظار في الساعات الأولى من العام الجديد 2022، بإطلالاتها الرائعة التي ظهرت بها خلال احتفالها برأس السنة مع زوجها وأصدقاء.

وخضعت ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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تحرص دائماً الفنانة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها الكثير من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية على تطبيق انستقرام، حيث تظهر بإطلالات متنوعة تخطف الأنظار دائماً، خاصة تلك الصور التي تستعرض فيها ممتلكاتها الخاصة وإكسسواراتها الباهظة.

واحتفلت الفنانة ياسمين صبري، بحلول العام الجديد 2022، رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة هادئة مرتدية فستان أنيق باللون الفضي، بأكمام طويلة وفتحة كشفت عن ساقها، وعليه فرو بني، ومكياج سموكي، وبتسريحة شعر رقيقة.

ونشرت ياسمين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة "أبو هشيمة"، وعلقت: "عام جديد سعيد".

ومن جانبه؛ نشر أبو هشيمة هو الآخر، صورة تجمعه بـ"ياسمين" عبر "إنستجرام"، من احتفالهما بحلول العام الجديد.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية فستان فضي مع تسريحة شعر بسيطة بينما ظهر زوجها مرتديا بدلة أنيقة باللون الأسود.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

تفاصيل وسعر إطلالة ياسمين صبري في رأس السنة 2022: ياسمين صبري استقبلت العام الجديد بإطلالة ساحرة ومتوهجة حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأطلت من خلال الصور بفستان فضي براق بتصميم محتشم وجذاب بأكمام طويلة وفتحة ياقة على شكل حرف الـV ومن توقيع ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، وتميز بثنيات جانبية ناعمة عند منطقة الخصر كلمسة أنثوية ملفتة زادت إطلالة النجمة المصرية أناقة وجاذبية كما أبرزت رشاقة قوامها.

وظهرت ياسمين صبري بفستان أنيق باللون الفضي، بأكمام طويلة وفتحة كشفت عن ساقها.

والفستان من alexandre vauthier، ويصل سعره إلى 2,713 ألف دولار، أي حوالي 42.59 ألف جنيه مصري.

إطلالة ياسمين صبري في احتفالها برأس السنة تخطف الأنظار: هذا سعرها

فستان ياسمين صبري صمم بشق طويل في المنتصف مع ذيل منسدل من الخلف، وانتعلت النجمة المصرية حذاءا بالكعب العالي والرفيع مصمم بمقدمة مدببة لامعة باللون الفضي، واكتفت ياسمين صبري بأقراط ماسية متدلية أعطتها منظرا عصريا وأنيقا وتزينت بمكياج هادئ، وتركت شعرها الطويل منسدلا بعشوائية على أكتافها وظهرها بأسلوب أنثوي جذاب.

واختيرت النجمة ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة “تي سي كاندلر” tccandler، عبر موقع “إنستجرام”، لتكون النجمة العربية الوحيدة بالقائمة حتى الآن في المسابقة وتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم اختيار الفنانة ياسمين صبري لهذا الترشيح بل تم اختيارها من قبل ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017 عام 2018، وأيضاً عام 2019، قبل أن يتم ترشيحها لهذا العام أيضاً، وسوف يتم الإعلان عن النتائج النهائية في هذه المسابقة يوم 27 ديسمبر حيث يتم اختيار الوجه الأجمل لعام 2021، وإلى الآن يتم رفع صور المرشحين فقط ، بدون إعلان من سوف يفوز.

إطلالة ياسمين صبري في احتفالها برأس السنة تخطف الأنظار: هذا سعرها

أغلى إطلالات ياسمين صبري في 2021: الفنانة ياسمين صبري، من أكثر الفنانات الحريصات على مشاركة جمهورها بصور حول إطلالاتها المختلفة والمتنوعة بين الحقائب والمجوهرات والملابس باهظة الثمن.

تصل أسعار بعض القطع المفضلة لدى ياسمين صبري إلى ملايين الجنيهات المصرية، وهي أيضاً الوجه الدعائي العربي لدار كارتييه للمجوهرات، والتي ترتادها أغلب النجمات اللاتي يحرصن على أناقتهن حول العالم.

وخلال عام 2021، أطلت الفنانة ياسمين صبري بعدد من الإطلالات التي خطفت الأنظار خلال رحلتها إلى إيطاليا للمشاركة في إطلاق مجموعة كارتييه Sixieme Sense، حيث تألقت ياسمين بأجمل الأزياء والإكسسوارات.

وغالباً ما تختار الفنانة ياسمين صبري علامة دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana والتي ظهرت بها في إطلالاتها الأخيرة من خلال اختيار بلوزة موردة بأسلوب حيوي من هذه العلامة ونسقتها مع تنورة Pencil Skirt ذو قصة ضيقة من نفس العلامة الإيطالية.

ويبلغ سعر البلوزة وفقاً للموقع الرسمي للعلامة التجارية 775 دولار أمريكي ويبلغ سهر التنورة 1300 دولار أمريكي.

وأسدلت ياسمين صبري سترة بيضاء اللون من بالمان Balmain ذو قصة كلاسيكية وأزرار ذهبية. والتي بلغ سعرها 2950 دولار أميركي.

وبالنسبة للإكسسوارات التي ارتدتها ياسمين صبري، بلغ سعر النضارة الشمسية 491 دولار أمريكي من فندي Fendi باللون الأسود، أما الحقيبة فكانت من مجموعة هيرميس ويبلغ ثمن هذه الحقيبة حوالي 54 ألف دولار أميركي.

في واحدة أخرى من إطلالتها خطفت ياسمين صبري الأنظاربإطلالة بثمن باهظ، وكانت القطعة الرئيسية في إطلالة ياسمين صبري كانت عبارة عن جاكيت أبيض بدون ياقة وله إطار أسود وأزرار ذهبية ضخمة لإبراز شكل الجاكيت من ماركة Balmain يصل سعره إلى 4895 دولار أي ما يعادل 18,363 ريال سعودي وأضافت إليه قميص تقليدي باللون الأصفر درجة الخردل الدراجة في الفترة الأخيرة.

مع الجاكيت والقميص اعتمدت على بنطال جلد باللون الأسود من ماركة Louis Vuitton وأضافت إلى الإطلالة حذاء أسود لامع مع الماركة الفاخرة Christian Louboutin يصل سعره إلى 806 دولار أي ما يعادل 3,021 ريال سعودي.

المصدر : ليالينا