أسرار النجوم: هذه ابنة الفنان عادل إمام الحسناء التي أخفاها عن الاعلام وأشعلت فتيل الحرب بين حسني مبارك والزعيم ؟

الرياض - محمد الاطلسي -

سارة إمام، ابنة الزعيم عادل إمام هي الفتاة المدللة لأبيها، والابنة الوسطى في أبناء النجم الكبير، كان حلم حياتها هو الدخول إلي عالم الفن أسوة بعائلتها الفنية، لكن الزعيم كان له رأي آخر، حيث رفض نهائياً دخولها الساحة الفنية، وأخفاها عن الإعلام منذ أن تزوجت من نجل أحد قيادات جماعة الإخوان، وبسبب هذه الزيجة في غضب من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث رفضا جمال وعلاء مبارك حضور الزفاف على الرغم دعوتهما.

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إعلان زواج ابنة الزعيم سارة عادل إمام من زميل دراستها الذي كان معها في الجامعة الأمريكية، "أحمد "، قد اعتبر في ذلك الوقت أنه اختراق إخواني لعائلة عادل إمام، وخاصة أنها تزوجت من نجل القطب الإخواني الكبير نبيل مقبل، ولكن على الجانب الآخر لم يتقبلها المنتمين لجماعة الإخوان أيضا، ورفضوا هذا الزواج ،وذلك في الوقت الذي كان يوجه الزعيم هجوما علي التيارات الإسلامية من خلال أفلامه ومسرحياته.

وعلى الرغم من هذا الرفض بين الجانبين ،لم يعلق الزعيم على الفريقين، حتى في ظل المحاولات العديدة للزج باسمه بعد القبض على أعضاء الجماعة في فترة من الفترات وكان منهم صهره، ثم أكتفي فقط بالتأكيد من خلال أعماله أن تلك المصاهرة، لم يكن لها أي تأثير على أعماله.

ولمن لا يعرف سارة عادل إمام، فهي تبلغ من العمر الآن 43 عاماً، فهي من مواليد عام 1977، أصر والدها على عدم السماح لها بالعمل في الفن، بسبب العادات والتقاليد التي يرفضها في مجال التمثيل، مثل القبلات وغيرها، وتزوجت سارة عام 2004 ، من أحمد نبيل مقبل، ابن القيادي الإخواني الشهير، وحضر عقد قرانها العديد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان مهدي عاكف، وعقد قرانها المأذون الشيخ محمد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف.

في ذلك الوقت، تسبب هذا الزواج في صدمة للوسط الفني والجمهور، خاصة أن الزعيم معروف عنه أنه دخل في العديد من المعارك مع جماعات الإسلام السياسي، وذلك منذ رحلته في محافظة أسيوط لمواجهة تكفير المتشددين للفن والفنانين، وذكرت تقارير صحفية، أن الرئيس الأسبق مبارك، رفض دعوة حفل زفاف نجلة عادل إمام، كما رفض جمال وعلاء حضور حفل الزفاف علي الرغم من دعوتهما، وذلك بسبب النسب مع أحد قيادات جماعة الإخوان.