أديب بعد انتشار تسريبات الهواري: لو التسجيلات دي صحيحة هتبقى أكبر قضية فساد في تاريخ مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة القبض على فكري الهواري مدير سلسلة “هايبر ماركت” لإساءته لأجهزة حكومية من خلال عدد من الفيديوهات المسجلة له، قائلًا: “فكري الهواري لقبه سليمان وليس له علاقة بعائلة الهواري، لكن لأنه مقرب من العائلة حصل على اللقب”.

الساعات القادمة سيكون هناك رد من النيابة العامة

وقال أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الإثنين: “الساعات المقبلة سيكون هناك رد من النيابة العامة على تلك التسريبات، محتاجين حد يفهمنا ويقولنا كلام الراجل ده حقيقي ولا لأ”.

وتابع مقدم برنامج الحكاية: “وارد جدًا يكون كلامه مجرد (نخع وهجس)، وميكونش يعرف حد، أو إن الفيديوهات بتاعته كانت نوع من أنواع التباهي، ويبدو أن هذا الرجل كان نافذًا، ولكن لو الكلام ده حقيقي هيكون مصيبة ولازم يتجاب كل الفساد اللي شارك معاه”.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب: “لو كان الكلام فارغ مكنش اتقبض عليه ولو التسريبات دي صحيحة ستكون أكبر قضية فساد في تاريخ البلد، لما تسمع الفيديوهات لازم تشهق، هذا الرجل يقوم بعلميات أندر جراوند وليست نظيفة زي من واقع قيادته لعملية إتلاف الكاميرات في قضية نجل الهواري”.

هل هو مدعي أم الفيديوهات المسربة صحيحة؟

واستطرد: “ده ميتسبش ولازم نعرف هل هو مدعي أو الفيديوهات المسربة له صحيحة، فيه ريحة فساد والناس بتهري ولازم يكون هناك بيان واضح وشفاف من أجهزة التحقيق، مينفعش تسيبوا الناس كده من غير توضيح”.

واستطرد: ده واحد بيقول أنا دولة 6 أكتوبر، هل هناك منظومة فساد تتحرك وناس فوق وناس تحت، الإحساس بعدم العدالة شيء بغيض وسيئ.

واختتم أديب: “ده واحد بيقول أنا دولة 6 أكتوبر، متسائلًا: “هل هناك منظومة فساد تتحرك في البلد؟”، متابعًا كده ممكن يكون فيه ناس فوق وناس تحت، والاحساس بعدم العدالة شيء بغيض وسيء ويؤذي مشاعر الناس”.

وأغلق رجل الأعمال فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد، ومدير سلسلة أسواق “هايبر وان”، المنسوب إليه تهم إطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام، حساباته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك صفحته الرسمية، التي ينشر فيها كل ما يتعلق به من معلومات.

ويأتي ذلك تزامنا مع التحقيقات التي تباشرها النيابة مع فكري الهواري، إثر انتشار تسجيلات صوتية وفيديوهات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويواجه تهم تكدير السلم العام، وسب رجال الشرطة.

رئيس “هايبر وان” ينفى صلته بـ”فكري الهواري”

نفى محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة سلسلة “هايبر 1” ووالد كريم الهواري المتهم بدهس وقتل 4 شباب في حادث سير في الشيخ زايد، صلته بالفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تطاول شخص يدعي فكري الهواري على جهات الأمن ورجال الشرطة بادعاءات كاذبة وغريبة.

وأكد البيان الصادر عن السلسلة أن هذا الشخص لا يمت بأي صلة لعائلة الهواري من قريب أو بعيد، وليس مديرًا لهايبر 1، وإنما هو موظف يدعى “فكري ابراهيم سليمان إبراهيم”، وليس مخولًا للحديث باسم الهايبر أو العائلة، من قريب أو بعيد.

وشدد “الهواري” على احترامه وتقديره لجهاز الشرطة ودوره الوطني في حماية الأمن والاستقرار.

وطالب البيان بضرورة الحذر من بعض هذه الادعاءات الكاذبة والمغلوطة، والتي تستهدف إثارة البلبلة، مؤكدا ضرورة الحرص في تناول القضية المنظورة حاليًّا أمام القضاء المصري العادل.

فكري الهواري

وأنهت نيابة الشيخ زايد منذ قليل، تحقيقاتها مع فكري الهواري وأمرت بحجزه 24 ساعة للتحريات، بتهمة الإساءة لبعض الشخصيات عبر فيديوهات تم تسجيلها له وتم التحفظ على الفيديوهات لعرضها على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها لبيان مدى صحتها من عدمه.

ويواجه المتهم فكري إبراهيم سليمان 10 تهم عقب تسريبات أدعى فيها أن له نفوذا لدى مسؤولين في الدولة.

من جهتها، كشفت مصادر خاصة أن التحقيقات مستمرة منذ ليل أمس، وتم خلالها مواجهة المتهم بالتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المنسوبة إليه، زعم أنها مقتطعة من سياقها وتم التلاعب فيها ببرامج مونتاج قبل تسريبها، وذلك بهدف توريطه في قضايا مع بعض مؤسسات الدولة، والقيادات والشخصيات النافذة.. وادعى أن شخصًا بعينه على خلاف معه وراء تلك التسريبات.. وأشار إلى أن ذلك الشخص كان صديقه فى فترة سابقة، ولكن حدثت بينهما خلافات مؤخرًا وكان آخرها التنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي الشيخ زايد.

وكانت الأجهزة الأمنية المختصة، تلقت معلومات تفيد بانتشار تسريبات وفيديوهات يتحدث فيها المتهم مع أشخاص، وادعى فيها كذبًا أنه على علاقة وطيدة بكبار القيادات في مؤسسات الدولة وخصوصًا الشرطة والنيابة العامة والقضاء، ولديه القدرة من خلال هؤلاء القيادات وغيرهم على إنهاء كافة المصالح مهما كانت، وتضمنت التسجيلات المسربة إساءات كبيرة إلى تلك المؤسسات وأكاذيب مضللة من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام.

كما أفادت مصادر أن المتهم له علاقة بتحريض دفاع كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد على انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية للحصول على تفريغ كاميرات المراقبة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية إلى كومباوند سكني بمنطقة الشيخ زايد، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وأحيل إلى نيابة الشيخ زايد الكلية للتحقيق معه في التسريبات المشار إليها.