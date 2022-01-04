“هروب المتهمين ووفاة ثلاثة من أشقائها”.. تفاصيل جديدة في قضية فتاة الغربية المنتحرة بسبب صور مفبركة

ابو ظبي - احمد الجزار - قال أهالي قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية إن الشابين المتهمين وهما “ا. ا” و”ع. ش” في واقعة بسنت شلبي ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، هربوا إلى مكان غير معلوم رفقة أسرهم.

وذلك بعد قرار “النيابة العامة” بضبطهما وإحضارهما على خلفية اتهمامهما بالتشهير بالفتاة بعمل صور مفبركة لها، ما دفعها للدخول في حالة نفسية سيئة، وإقدامها على الانتحار، الذى يعد أحد الظاهر المفروضة مجتمعيا ودينيا.

وذكرت الأهالي أن هروبهم جاء بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات وخوفا من بطش أهالي القرية.

وفاة ثلاثة من أشقائها

أكد عبد الله أبو المجد، خطيب شقيقة بسنت فتاة الغربية المنتحرة بسبب صور مفبركة لها ومحامى العائلة، أنهم لم يعلموا بواقعة ابتزاز بسنت ونسب الصور المفبركة لها إلا في يوم انتحارها.

وأضاف عبد الله أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس: “والدها كان ماشي في القرية وشباب أعطوه صور خارجة على التليفون وطلع يواجه بنته بالصور فهي قالت له دي صور متركبة وده مش جسمي”.

وتابع: “والد الطفلة بسنت صدق كلام ابنته ولكنه طلب استكمال حديثهما بعد صلاة الجمعة، ولكن بعد عودته من الصلاة فوجئ بالصراخ وفوجئ بأن ابنته انتحرت من الضغوط”.

وتابع: “والدة بسنت عندها جلطة ومش بتتحرك قبل موضوع بسنت لأن عندها الضغط والسكر ولأن كان لها 3 أبناء غير بسنت توفوا قبل وفاة بسنت بفترات، ووالدها حالته الصحية سيئة ونقل إلى المستشفى اليوم، والحالة صعبة لأن هذا رابع طفل يموت لهم”.

بلاغ بانتحار فتاة بـ “حبة الغلة”

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارا من نقطة مستشفى جامعة طنطا يفيد بورود فتاة تدعي “ب. ش ” 17 عامًا طالبة، في الصف الثاني الثانوى الأزهري، بوصولها إلى المستشفى في حالة متأخرة، بسبب “تناولها حبة الغلة السامة وتوفيت ولم تفلح محاولات إنقاذها، وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات لكشف غموض الواقعة.

في المقابل قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات، اليوم الإثنين، استمرار التحقيقات في وفاة الطالبة “ب، ش – 17 عام”، بالصف الثاني الثانوى الأزهري بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز، بعد تقدم أسرتها ببلاغات جديدة في ملابسات وفاتها منذ عدة أيام أثر تناولها مادة سامة داخل غرفتها بمنزلها ووفاتها متأثرة بذلك.

ووجهت النيابة اتهامات لشابين بنفس القرية بقيامهما بتركيب صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة ومفبركة، ونشرها بين أوساط أهالي القرية والشباب لابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها، مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية وأغلقت باب حجزتها وتناولت حبة سامة، أودت بحياتها بعد تركها خطابًا تؤكد فيه لوالدتها أنها ليست الموجودة في الصور.

وقرر رئيس نيابة كفر الزيات، استدعاء الشابين الذين تم اتهامها في البلاغ الجديد المقدم من أسرة الفتاة، والتحفظ علي جهاز المحمول الخاص بالطالبة لفحصه، وتكليف المباحث بسرعة عمل التحريات حول الاتهامات الجديدة في الواقعة واستمرار التحقيقات.