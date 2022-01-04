“أنا ماسك سلك عريان”.. عمرو أديب يطالب بكشف تفاصيل قضية وزارة الصحة وإعلان أسماء المتورطين

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الإعلامي عمرو أديب، على قضية فساد وزارة الصحة، قائلا “منذ أيام تم إحالة 4 متهمين في القضية إلى الجنايات”.

وأضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: أن هناك مطالب بالكشف عن هوية المتورطين”، مشيرا إلى أنه سبق وأعرب عن اعتقاده، في بداية الأزمة، بأن وزيرة الصحة لا علاقة لها بقضية الفساد، وتوقع عدم عودتها لتولي مهام منصبها مجددا.

وتساءل أديب عن مدى علاقة المتورطين الأربعة بالوزيرة قائلا: “إذا كان الأربعة دول مالهمش علاقة بوزيرة الصحة.. وزيرة الصحة مشيت ليه”.

وأعرب عن اعتقاده بأن الوزيرة هالة زايد ليست متورطة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “فساد وزارة الصحة”، مدافعا عنها بأنه كان يراها تعمل بجد واجتهاد وتسعى دائما للقيام بمهام منصبها بإخلاص، قائلا: “أنا بتعامل معاها كانت بتشتغل وتجري”.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد هوية المتورطين أو الكشف عن أسمائهم ، ومدى علاقتهم بالوزيرة”، معقبا: “أنا النهارده ماسك سلك عريان.. أنت قبضت على الناس كمل جميلك وأعلن المعلومات، أو عرفنا ليه مذكرتش المعلومات، أرجوكم متسبوش الوضع كده، ومتسبوش ودننا بره”.

وتابع أن الوزيرة كانت قد وصلت إلى قمة نجاحها في منصبها، وأن وجود شخصيات فاسدة تعمل معها وقريب منها لا يعني اتهامها بالقضية وأنه لا ذنب لها، طالما لم تتورط معهم أو يكون لديها علم بالأمر، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود ما وصفه باستشعار بـ “الحرج السياسي” الذي أجبرها على عدم الاستمرار في المنصب”.

أول تعليق من نجل وزيرة الصحة على اتهامه في قضية الفساد

نشر حساب على “فيسبوك” يحمل اسم سيف محمد، تم أنشائه حديثًا أول رسالة من نجل وزيرة الصحة هالة زايد يرد بها على اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فساد وزارة الصحة.

وكتب سيف في التدوينة المنسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي: “انا المهندس سيف، ابن د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول إن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات عليا ليس لي أي علاقة بها.

وأضاف مستشهدا بآية قرآنية: قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ «الآية 6 من سورة الحجرات.”

وبالبحث في الحساب فإنه أنشأ بتاريخ الثالث من يناير 2022، ولم يدون عليه أي تدوينات أخرى، فيما يتزايد عدد المشاركة للتدوينة التي وجدت رواجا واسعا في الاستخدام من المتابعين خاصة مع انتشار تدوينات مواجهة تشير لتورط مقربين من الدكتورة هالة زايد في القضية التي تم إصدار بيانات موضحة من النيابة العامة حولها.

بيان من النائب العام

كان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.