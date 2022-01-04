مايا دياب في “بصراحة مع”: تعرضت للتحرش في إحدى حفلاتي وجمدت بويضاتي وعايزة أتجوز تاني

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة مايا دياب، عن تفاصيل تعرضها للتحرش في إحدى حفلاتها، موضحة أنها لم ترتدِ أي شيء لافت للانتباه.

وقالت مايا دياب خلال لقائها في برنامج بصراحة مع الذي يجمعها برفقة نيللي كيرم، أنا اتعرضت للتحرش في حفلة من حفلاتي ومش هقول البلد اللي كان فيها الحفلة، بس أنا نزلت على المسرح وحد مد أيده عليا وكنت لابسه فستان مقفول وكبير، وعيب أني أقول لبسي لأن دا مش مبرر بس أنا بحكي، وكان فستان زي بتوع أميرات ديزني يعني مفهوش أي حاجة ملفتة.

وواصلت: واتمدت الأيد على مكان حساس في جسمي، ولفيت وقعدت أصرخ وشوفت المتحرش بنفسي، وقولت هو دا وجابوه وضربوه بس أنا متحركتش من مكاني مع إن هكانوا بيشدوني بالعافية عشان أمشي، وضربته برجلي على وشه وارتحت لما خدت حقي وفرحت.

مايا دياب: جمدت بويضاتي ونفسي أتجوز تاني

كشفت الفنانة مايا دياب، عن رغبتها بالإنجاب مرة أخرى، موضحة أنها بدأت بالفعل في تجميد بويضاتها لتمكنها من الإنجاب في أي وقت.

وقالت مايا دياب خلال اللقاء: أنا نفسي أجيب ولاد تاني وسألت بنتي ووافقت، وأنا حاليا بجمد بويضاتي، وبشجع الناس على تجميد البويضات؛ لأن محدش بيعرف الدنيا هتحصل فيها إيه وخصوصا بعد ما الستات بقت بتشتغل ومعتمدة على نفسها ودا بيخوف الراجل، وبالتالي سن الزواج اتأخر.

وواصلت: وبجمد بويضاتي عشان إحساس أني بدي فرصة لروح تانية أنها تعيش حتى لما أنا أموت وجسمي يتحلل، وأنا ميهمنيش البنت تتجوز كبيرة ولا صغيرة، أنا مع الزواج الواعي، وأن البنت بقت واعية وقررت أنها تتجوز بكامل أرادتها، وعن نفسي أنا عايزة أتجوز تاني طبعا.

وأضافت مايا: أنا مع فكرة الزواج المختلط جدا، لأن دا بيخلي الشخص أنضج وعقله أكبر، وبيساعده يحترم كل الناس، مهما كانت ديانته مسلم أو مسيحي والمهم سلوك الشخص وأخلاقه وليس ديانته.

الجدير بالذكر، أن مايا دياب طرحت مؤخرا كليب يحمل اسم أكتر شوية، من أشعار وألحان عزيز الشافعي، وإخراج جاد شويري، ونال الفيديو كليب إعجاب الجمهور، حيث كسر حاجز الـ900 ألف مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب من 11 يوما.

وطرحت مايا أيضا أغنية وطني اللي جاي على حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، من تأليف أحمد ماضي، وألحان هادي شرارة، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: يا بكره قلي شو مخبي، يا سنيني إلى جاي، مخباي دمعة أو ضحكة، قولي شو مخباي، يا سنين إلى جاي، يا سنين إلى جاي، ما بدي سافر وأتغرب بدنيا غريبة، ببلادي ببقي وبتبقي عيوني لحبيبي، ما بدي سافر وأتغرب بدنيا غريبة، ببلادي ببقي وبتبقي عيوني لحبيبي.

إصابة مايا دياب بتسمم حاد

وعلى جانب آخر، تصدرت مايا دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، وذلك بعدما أعلنت إصابتها بتسمم حاد وتم نقلها لأحد المستشفيات، ونشرت مايا مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وظهر عليها أعراض التعب والمرض.