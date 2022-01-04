نيللي كريم: بابا مات وأنا عندي 16 سنة.. واتجوزت من ورا أهلي أول مرة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة نيللي كريم على سؤال من الفنانة مايا دياب، عن موقفها لو رفض أولادها زواجها مرة ثانية.

وخلال حلقتهما من برنامج “بصراحة مع” المذاع عبر قناة MBC1، قالت نيللي كريم: “من وأنا صغيرة عمري ما باخد رأي حد. في جوازتي الأولانية اتجوزت من ورا أهلي ومخدتش رأي حد، ودايما متعودة طالما قررت أنفذ قراري.”

وأضافت: “ولادي أنا عارفة إنهم بيحترموا قراراتي، ولو في نقاش بيبقوا عارفين إن محدش يقدر يأثر عليا، وأنا مش بجبرهم على رأي.”

وتابعت: “بحب كل واحد ياخد قراره بنفسه ويبقى مقتنع برأيه، ولو رأيه غلط يتحمل نتيجة الغلط. ممكن أنصح وأقول رأيي لكن من غير ما أصر إن رأيي هو الصح، لإن مفيش حاجة اسمها صح وغلط في العموم.”

تاثير وفاة والدها

وتحدثت نيللي خلال حوارهما عن تأثير وفاة والدها عليها.

وقالت نيللي كريم: “ساعتها مكنتش فاهمة مدى المصيبة والحدث، كنت صغيرة عندي 16 سنة، وماما وأخويا الكبير خبوا عني طول الوقت. بابا كان عيان فترة، وكل ما أسألهم عنده إيه يقولوا عنده برد وهيبقى كويس.”

وأضافت: “ماما عملت كل حاجة ممكنة عشان متأثرش قوي، ومشفتهاش ولا مرة بتعيط غير مرة واحدة لوحدها، طول الوقت كانت ماسكة نفسها، وبقيت كل ما أكبر أحس بفقدانه أكتر، لكن بحس بروحه موجودة معايا.”

وتابعت: “يمكن أكتر واحدة بتحس بأبويا هي ماما، وهي عندها الروحانيات عالية جدا. من 7 سنين حصل لها جلطة في المخ، ساعات تقول كلام محصلش، وساعات تقول حاجات تحصل بعد أسبوع. أنا مؤمنة إن في ناس الروحانيات عندها عالية جدا، من كتر النقاء اللي في قلبهم.”

يذكر أن “العدل جروب” أعلنت قبل أيام عن انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل “فاتن أمل حربي” اسم مؤقت للنجمة نيللي كريم، وهو المسلسل الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2022.

المسلسل دراما إنسانية من تأليف الكاتب إبراهيم عيسي وإخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت.