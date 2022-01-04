أسرار النجوم: مفاجأة .. لن تتوقعوا كيف أصبحت نجمة طيور الجنة جنى مقداد بعد خسارة وزنها بشكل كبير وأصبحت فاتنة في الجمال الجمهور في ذهول! .. شاهدو الفرق بالصور قبل وبعد؟

الرياض - محمد الاطلسي - تحولّت صورة جنى مقداد، نجمة ​طيور الجنة​، إلى حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة. فكيف بدت جنة في صورتها الجديد التي صدمت محبيها وجمهورها؟

نشرت جنى صورة عبر حسابها على انستقرام بدت فيها وكأنها خسرت الكثير من وزنها، وعلقت عليها بالقول: "مساء الخير كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".

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الا أن المتابعين لم يلتفتون الى الأسئلة التي طرحتها، بمقدار الحديث عن نحافتها، وتساءلوا عن سبب نحافة جنى، وذلك بعدما كانت أكثر إمتلاءً

سبب خسارة الوزن؟

عن سبب خسارتها للوزن بشكل كبير، نفت مصادر مقربة منها أن "تكون قد خضعت جنى لعملية تكميم إذ لا زالت صغيرة على الخضوع لأي جراحة من هذا النوع". وكشفت بأن جنى اعتمدت نظاماً غذائياً صحياً وامتنعت عن تناول الحلويات، رغم حبها لها.

جنى مقداد تتحضر للحجاب

في سياق آخر، نشرت نجمة طيور الجنة​ فيديو على يوتيوب، بعنوان: "فتحت هدايا وصلتني قبل حفلة حجابي". واستعرضت فيه الثياب والاحذية التي وصلتها، مشيرة الى انها "ستغير ستايلها في اللبس ولن تستطيع ارتداء الملابس المفتوحة بشكل لا يتوافق مع الحجاب". هل سترتدي جنى مقداد الحجاب قريباً؟ تجدر الاشارة الى ان جنى مقداد هي منشدة في قناة طيور الجنة الفضائية، وهي ابنة مدير القناة. وفي رضيدها العديد من الأغاني الهادفة للأطفال الذين يتابعوها من كل أنحاء العالم.