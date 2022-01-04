بالفيديو.. عمرو أديب: هالة زايد سيدة نظيفة اليد كانت تعمل بكل طاقتها

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان أسماء المتهمين في قضية فساد وزارة الصحة، قائلا: "إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سيدة نظيفة اليد وكانت تعمل بكل طاقتها لمصر".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الأسماء لا فيها اسم الوزيرة أو ابنها ولازم كل واحد ياخد حقه، سيدة نظيفة اليد وكانت تعمل بكل طاقتها من أجل مصر".

وأشار: "مفيش أي اسم قريب للوزيرة"، متابعا: "أسماء المتهمين في الواقعة وهم محمد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة ومحبوس، والثاني مالك السيد عطية إبراهيم الفيومي ومحبوس، والثالث حسام الدين فودة بالمعاش ويشغل منصب مدير عام التراخيص بالعلاج الحر ومحبوس، والرابع محمد أحمد محمد بحيري ومحبوس".