هاشتاج الغزالة رايقة من فيلم “ من أجل زيكو “ يتصدر تريند...

تصدرت أغنية الغزالة رايقة من فيلم “ من أجل زيكو “ ، تريند موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” .
ودشن عدد كبير من مستخدمى تويتر هاشتاج “ الغزالة رايقة ” وتصدر قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :
ويتناول فيلم من أجل زيكو قصة عائلة بسيطة يتاح لابنهم المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، حيث تحاول الأسرة الوصول إلى المسابقة لدعم ابنهم.
وتحدث العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية في رحلة الأسرة لدعم ابنهم، والتي تستمر لمدة يومين كاملين.
الفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي، وبطولة منة شلبي وكريم محمود عبدالعزيز وعمرو عبدالجليل ومحمود حافظ وإسعاد يونس وأحمد علي.
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