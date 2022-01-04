بالفيديو.. مايا دياب تتسبب في بكاء نيللي كريم بشدة

تسببت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال لقائها ببرنامج بصراحة، في بكاء الفنانة نيللى كريم وهي تستعيد ما حدث لها يوم انفجار ميناء بيروت.

وقالت :" هذا الانفجار لم يحدث في بيروت بل حدث في قلبي ، كل اللبنانين انسكروا ، وصعب ان اتخطى تلك المرحلة "

تابعت :" في عام 2020 وقت انتشار فيروس كورونا ،، قمت بالعديد من الحفلات الغنائية على طريقة الاون لاين ، وكانت احدي الحفلات في الميناء ، وبالفعل اجتمعت يوم 4 اغسطس في مكان الانفجار مع 15 شخص من كرو العمل .

وتابعت مايا: "حدث الانفجار، وبيتي اتكسر مثل كل الناس، وأنا الحمد لله أقل الناس تعرضا للإصابات ، لكن اللي حصل كان فاجعة، والهروب كان بشع، خرجنا مش لابسين وجرينا وسط الدمار والدم، دمروا لبنان"

اختتمت :" من أصعب اللي حصل في حياة اللبنانيين ، كنت اتمني ان ده يكون اخر حدث ولكن لبنان ظلت تدمر حتي الان ، فبلدي لحاجة ليا "

مايا دياب : : أؤيد بشدة الزواج المختلط

كشفت مايا دياب أنها مع فكرة الزواج المختلط ما بين مسلم ومسيحي او أي ديانة أخرى .

وقالت مايا دياب : أؤيد بشدة الزواج المختلط ، لان ذلك يجعل الشخص أكثر نضجا وعقلا ويساعده ان يحترم جميع البشر مهما كانت ديانته مسلم أو مسيحي والمهم سلوك الشخص وأخلاقه وليس ديانته.

وعن تجميع بويضاتها :" أنا نفسي أجيب ولاد تاني وسألت بنتي ووافقت، وأنا حاليا بجمد بويضاتي، وبشجع الناس على تجميد البويضات؛ لأن محدش بيعرف الدنيا هتحصل فيها إيه وخصوصا بعد ما الستات بقت بتشتغل ومعتمدة على نفسها ودا بيخوف الراجل، وبالتالي سن الزواج اتأخر:.

أضافت "جمدت بويضاتي عشان إحساس أني بدي فرصة لروح تانية أنها تعيش حتى لما أنا أموت وجسمي يتحلل"

اختتمت :" ميهمنيش البنت تتجوز كبيرة ولا صغيرة، أنا مع الزواج الواعي، وأن البنت بقت واعية وقررت أنها تتجوز بكامل أرادتها، وعن نفسي أنا عايزة أتجوز تاني طبعا".