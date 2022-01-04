إصابة السيناريست أيمن سلامة بفيروس كورونا رغم حصوله على اللقاح

أعلن المؤلف والسيناريست أيمن سلامة عن إصابته بفيروس كورونا رغم حصوله على تطعيم جونسون. ونشر سلامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ الحمد لله إيجابي كورونا" رغم حصوله على التطعيم جونسون.

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