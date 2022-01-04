شاهد.. أنغام ومحمد منير يشعلان عيد ميلاد إلهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلى علوى ويسرا ومحمد منير وزينة وأنغام وسميرة سعيد وهانى شاكر وهانى رمزى. ونشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها على موقع “إنستجرام”، فيديو للفنانة أنغام خلال حضورها عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين ، وهى تغنى أغنيتها الشهيرة “نفضل نرقص”، ونشرت فيديو آخر للفنان محمد منير أثناء غنائه أغنية “على صوتك بالغناء” وسط تفاعل الحاضرين.

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