بحضور يسرا وليلى وساويرس وغناء منير وسميرة وأنغام وشاكر.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة إلهام شاهين، مساء أمس الاثنين بعيد ميلادها الـ61، بحضور نخمة من أصدقائها المقربين، بينهم يسرا وليلى علوي وبوسي ومنة شلبي وهاني رمزي وزوجته ولقاء الخميسي والراقصة دينا، وفيفي عبده، ورجل الأعمال سميح ساويرس، وأحمد قذاف الدم وشريف منير وتامر حبيب.

وغنى لها في هذه المناسبة الفنان هاني شاكر الذي حضر برفقة زوجته، كذلك الكينج محمد منير وأنغام وسميرة سعيد التي غنت أحدث أغنياتها والتي رقصت عليها إلهام شاهين.

وفي سياق اَخر، انتقدت الفنانة إلهام شاهين، الفنانين الذين يرفضون تصوير الأحضان والقبلات في السينما والدراما المصرية، قائلة: لو مش بتحترموا تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، المُذاع عبر فضائية on-e، مساء اليوم الثلاثاء: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة وده جهل.. واللي بيقول كده يروحوا يدرسوا ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش.

ومن جانبه، علق الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل: المجتمع أصبح أكثر سطحية ولبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية.

وعن اعتزال الفنانة حلا شيحة، قالت الفنانة إلهام شاهين: اللي عايز يعتزل الفن ويختفي وميشتغلش براحته بس ميعملش فيها داعية دينية.

وأجابت الفنانة إلهام شاهين على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، بشأن الآثار المترتبة عن التنمر خلال السوشيال ميديا والاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي: مبحبش أشوف الغلط وأسكت وفيه ناس بتريح دماغها ولا أقبل الإهانات على السوشيال ميديا، متسائلة: هو أي حد عنده عقد نفسية يقعد ورا جهاز ويشتم الناس؟.

وعن أكثر المواقف المستفزة التي واجهتها في 2021 قالت الفنانة إلهام شاهين: تفاهة السوشيال ميديا هي أكثر شيء استفزني في 2021.. والتريقة على التبرع بالأعضاء أكتر ردود ضايقتني ودي ناس تافهة.. بيهاجموني لية! ده هجوم لمجرد الهجوم.. ولو بتكرهوني سيبوني أدخل النار.