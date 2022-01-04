ذكرى أليمة تتسبب في بكاء نيللي كريم ومايا دياب ببرنامج “بصراحة مع” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - بكت مايا دياب بحرقة أثناء حديثها عن ذكرياتها مع انفجار مرفأ بيروت، خلال حلولها ضيفة في برنامج “بصراحة مع” على قناة mbc مع الفنانة نيللي كريم.

وقالت إنها كانت في ذلك الوقت في حالة نشاط فني، وتعاقدت على حفل أونلاين وكان من المفترض أن تصوره في مكان الانفجار بمرفأ بيروت، وكشفت عن نجاتها من الموت بأعجوبة من الانفجار، حيث ان الانفجار حدث قبل موعد البروفة بأقل من ساعة، وهو الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لها.

ولم تتمالك نيللي كريم دموعها أيضاً أثناء حديث مايا دياب عن ذكرياتها مع انفجار “مرفأ بيروت”، وحاولت مواساتها، وكشفت مايا دياب إنها ساهمت في الفترة الأخيرة في علاج عدد من الأطفال المتضررين من انفجار بيروت بالمساهمة في علاج تشوهات وجههم من الانفجار.

نيللي كريم تتحدث عن مرض والدتها

وقالت نيللي كريم في تصريحاتها إن والدتها أصيبت منذ فترة بجلطة في المخ، والتي أثرت على قدرتها في التذكر، وكشفت أنه رغم عدم تذكر والدتها لأشياء عدة إلا انها لديها قدرة عالية على التنبؤ بأحداث مستقبلية، وقالت عن علاقتها بأبنائها، إنها لا تجبر أحد منهم على رأيها، وتفضل أن يتخذ كل فرد قراره بنفسه ويتحمل نتائج قراره، وتفضل أيضاً أن تقدم النصيحة ولا تصر على تنفيذها.

نيللي كريم تتذكر لحظة وفاة والدها وموقف أبنائها من زواجها

وتحدثت نيللي كريم في الحلقة عن ذكرياتها مع وفاة والدها، وقالت إن والدها توفي وهي في عمر صغيرة، ولم تكن تدرك وقتها حجم الفاجعة، وأصبحت تشعر بها وبفراق والدها بعدما كبرت، وقالت إن والدتها وأسرتها أخفوا عنها حقيقة مرض والدها، وكذلك تحدثت نيللي كريم عن علاقتها بأسرتها وقالت إنها كانت لا تأخذ رأي أي فرد من العائلة لدرجة انها تزوجت لأول مرة بدون علم أسرتها.