مروان حامد: والدي تلقى تهديدات بالقتل بسبب مسلسل “العائلة” وتم تعيين حراسة له (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضح المخرج مروان حامد أن والده، الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، تعرض للعديد من المشاكل بسبب الأعمال الدرامية التي كتبها، ووصلت إلى تعيين حراسة خاصة له، بعد تكرار تهديده بالقتل.

وتابع: “وعاصرت مشكلة مسلسل العائلة، وكان أول مسلسل يواجه التطرف في التليفزيون، وقت موجة الاغتيالات زي اغتيال المفكر الكبير فرج فودة.”

وأكمل: “الوقت ده كان فيه توتر شديد، ورد فعل بعد إذاعة كل حلقة، ووصلته تهديدات بالقتل، فوالدتي كانت بتقلق جدا وتخاف، وبسبب مسلسل العائلة ابتدت تكون ليه حراسة.”

وخلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة ON، قال مروان حامد: “مسلسل الجماعة الجزء الأول والثاني، وتحضيرات الجزء الثالث، هو أكثر عمل بذل فيه مجهود في البحث والتركيز، لكن لم يكمل كتابة الجزء الثالث.”

وأضاف: “أنا عارف إن فيلم البريء عمل له مشكلة كبيرة جدا، وفيلم الغول عمل مشكلة كبيرة جدا، وعاصرت مشكلة فيلم طيور الظلام. وقتها اترفع قضايا كتير من محامين تابعين لتيار الإخوان المسلمين كمحاولات لمنع الفيلم.”