أسرار النجوم: تفاصيل مثيرة : فنانة شهيرة فائقة الجمال تخرج عن صمتها و تكشف أسرار وكواليس خلع ملابسها مجبرة من المخرج خالد يوسف ؟

الرياض - محمد الاطلسي - النجمة المصرية حورية فرغلي التي دخلت إلى عالم الفن وابدعت فيه وسبق أن حصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 2002 لكنها تنازلت عنه بعد أربع شهور فقط في سابقة من نوعها لوصيفتها نور السمري بسبب الشائعات التي لاحقتها وهجوم الصحافة الكثيف عليها.

دخلت فرغلي إلى عالم الفن عبر المخرج خالد يوسف، لكنها ندمت على مشاركتها في أحد أفلامها بسبب مشهد جريء أجبرها المخرج خالد يوسف على خلع ملابسها أثناء تصوير هذا المشهد، وعقب مشاهدة خطبيها له تركها .

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بداية معرفة حورية فرغلي بالمخرج خالد يوسف كانت من خلال صديقها المخرج الكبير يوسف شاهين، وبدأت التعاون مع خالد يوسف في فيلم "كلمني شكراً" عام 2010 مع الفنانة غادة عبد الرازق والفنان الكبير عمرو عبد الجليل، الذي تدور أحداثه حول إبراهيم توشكى الذي يعيش وهم النجومية، ويحلم بالتمثيل رغم انعدام موهبته، وعندما تتبدد أحلامه يبدأ في التحايل على واقعه بالفهلوة التي تصل أحيانًا للنصب والاحتيال، فيشتري خطوط محمول ويبيع المكالمات للناس دون تسديد الفواتير ثم ينشيء شبكة غير شرعية للقنوات الفضائية، فيقع في المشكلة تلو الأخرى.