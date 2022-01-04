العناني يصدر عدة قرارات تخص قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عدة قرارات تخص قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية - تسجيل قبتي العتريس والعيدروس بمحافظة القاهرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية - تحديد حرم لبعض الآثار المسجلة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية و اليهودية بمحافظة القاهرة وهم قبة رجب الشيرازي- قبة الشيخ يونس أو بدر الجمالي - تكية محمد بك أبو الدهب - السبيل الأحمر). - تصحيح تحديد حرم قصر الأميرة سميحة كامل (مكتبة القاهرة الكبرى) باستخدام كلمة محافظة القاهرة بدلا من محافظة الجيزة

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