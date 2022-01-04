نادية الجندي : فيلم ”الرغبة” واحد من أجمل أعمالي

اعتادت نجمة الجماهير نادية الجندي ان تنشر كواليس لم تنشر من قبل عن أفلامها من خلال حساب الانستجرام الخاص بها، حيث نشرت الجندي صورة تجمعها بالمخرج الكبير علي بدرخان من كواليس فيلم "الرغبة" وعلقت علي الصور بـ " مع المخرج الكبير علي بدرخان من كواليس تصوير فيلم الرغبة واحد من أجمل أعمالي ..بشهاده الجميع مع هذا المخرج العظيم "

وأضافت نادية الجندي "لم نشاهد أبداعاته في أفلام خلال السنوات الماضية..مخرج كبير مثله لابد أن يكون موجود علي الساحة..بأعمال فنية قوية ونستغل وجوه ربنا يديله الصحه..وأتمني أننا نلتقي قريب في عمل سينمائي كبير ومختلف"

وكانت قد ردت نجمة الجماهير، نادية الجندى، على منشور عبر صفحتها من أحد المدونين على فيس بوك، والذى اتهمها بأخذ جميع أموال الفنان عماد حمدى.

وقالت نادية الجندى "الرد ده أنا اللى كتباه والصفحة دى صفحتى الأساسية على فيس بوك بس لسه لم توثق والكلام ده كله أنا كتبته على ناس بيحاولوا يشوهوا صورتى قدام جماهيرى والغيرة والحقد من النجاح ودول جيوش إلكترونية معروفين ومعروف مين وراءهم عرفاها بالاسم".