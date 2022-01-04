أبو الأنوار يطرح أغنية ”العباسية” ويتصدر تويتر

طرح مغني التراب أبو الأنوار أغنية جديدة بعنوان "عباسية" عبر قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير يوتيوب ليكون أحدث المنضمين للصراع القائم والمشتعل بين مطربي التراب في مصر.
حيث سبق وطرح أبيوسف أغنية "Ana Olt Sit" منذ يومين والتي يوجه من خلال كلماتها النقد لمروان موسى ، ليرد بعدها مروان موسى من خلال أغنية بعنوان "سخنت جامد" ليرد مرة أخرى أبيوسف على مروان موسى من خلال أغنية بعنوان "الترمومتر" وطرحها على قناته الرسمية بـ موقع الفيديوهات يوتيوب.
ولازال "الراب أو التراب سيين" كما يتم تسميته يشهد مزيد من التراكات التي يتابعها مستمعينهم عبر قنواتهم الرسمية الفترة المقبلة ويتسائلون له سيشارك ويجز وعفروتو في هذا الصراع أيضا.
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