فيلم وثائقي عن جانيت جاكسون يتناول فضيحة ”سوبر بول”

شاركت المغنية جانيت جاكسون أخيرا إعلان الفيلم الوثائقي الذي يدور حول حياتها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جانيت 55 عاما يوم السبت، أول مقطع دعائي كامل لفيلمها الوثائقي المنتظر عرضه "JANET"، والذي سيتم بثه على مدار ليلتين بدءًا من 28 يناير على Lifetime وA&E، احتفالًا بالذكرى الأربعين لألبومها الأول.

سُئلت جانيت في المقطع الدعائي "لقد كنت تتمتعين بخصوصية كبيرة بشأن حياتك الشخصية حتى الآن، لماذا أردت عمل هذا الفيلم الوثائقي؟" وردت قائلة ، "إنه مجرد شيء يجب القيام به".

يتضمن الإعلان التشويقي أيضًا مقتطفات مقابلة مع مغنية الراب Missy Elliott والمغنية Mariah Carey والمغنية Paula Abdul والمزيد من الفنانين يتحدثون عن مشوار جانيت الموسيقي.

وقالت الممثلة والعازفة سيارا عن جانيت: "إنها أسطورة"، وأضاف صامويل إل جاكسون: "أعظم امرأة استعراضية"، يتم بعد ذلك عرض لقطات من حياة جانيت ومسيرتها المهنية، حيث يتم عرض أغنية "Control" عام 1986 في الخلفية.

كما يعرض الفيلم تفاصيل مشوار جانيت الفائزة بخمس جوائز غرامي والصراعات العاطفية التي واجهتها أثناء صعودها إلى الشهرة، وأكد المقطع الدعائي أن الفيلم سيعرض "جانبا لم يره أحد من قبل".

كما يتضمن المقطع الدعائي لقطات أرشيفية لشقيقها النجم الأسطورة مايكل جاكسون، الذي توفي عام 2009 عن عمر 50 عامًا، حيث وصفته جانيت وشقيقها راندي، 60 عامًا، بأنه الشخص الأقرب إليهم في العائلة.

"إنهم يبنونك وبعد ذلك بمجرد وصولك إلى هناك، يسارعون إلى هدمك"، تتابع بينما يكشف المقطع الدعائي بعد ذلك صورًا من أدائها المثير للجدل في عام 2004 مع جاستن تيمبرليك بما عرف بفضيحة سوبر بول، مع قراءة عناوين الصحف.

تم العمل على الفيلم لمدة 5 أعوام ويضم "لقطات لم تشاهدها من قبل، وانتهت منه في مارس 2020، وتم تصويره في وقت قريب من وفاة والدها، جو جاكسون، في يونيو 2018.

سيتناول أيضا الفيلم عودتها إلى المسرح بعد استراحة من الموسيقى، ووفاة شقيقها مايكل، وما تغير في حياتها بعد أن أصبحت أماً.