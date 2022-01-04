المركز القومي للسينما يطرح أفيش ”مش بالورقة والقلم”

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" عن البوستر الرسمي لفيلم مش بالورقة والقلم للمخرج "أحمد عبده".

ومن جانبه صرح الكاتب والناقد مجدي الشحري مدير عام الإنتاج أنه تم الانتهاء من مونتاج فيلم مش بالورقة والقلم و أصبح جاهزا للعرض و المشاركة بالمهرجانات الدولية.

فيلم مش بالورقة والقلم من إخراج أحمد محمد عبده وسيناريو وحوار ناجي عبدالله وبطولة مصطفي سلامة ورنا خطاب وآلاء علي و بريهان أنور ويحيي نديم و فريق العمل مدير تصوير محمد مطر و مونتاج منار حسني.

و يشارك بفيلم مش بالورقة والقلم عدد من محاربات السرطان بمستشفي بهية، ومن المقرر اهداء اغنية الفيلم لمحاربات مستشفي بهية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأه المصرية.

وتدور مش بالورقة والقلم احداث الفيلم في إطار دراما رومانسية عن مقاومة المرأه لمرض السرطان