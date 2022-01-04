شاهد.. غادة عادل تشارك متابعيها كواليس أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة غادة عادل، لجلسة تصوير جديدة، نشرت كواليسها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت غادة عادل في جلسة التصوير بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستان اسود، أظهرها غاية في الأناقة والجمال، واعتمدت على المكياج الناعم الذي ابرز جمالها.

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