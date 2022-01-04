وزيرة الثقافة تعلن زيادة أيام فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 53

عبد الدايم : زيادة ايام الفعاليات دعما لصناعة الكتاب والنشر

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة زيادة أيام فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتى تنطلق اعتبارا من 26 يناير الجارى وتستمر حتى 7 فبراير بدلا من 6 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للمعرض برئاسة الدكتور هيثم الحاج .

وقالت عبد الدايم إن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تعود إلى موعدها الأصلي نهاية شهر يناير من كل عام بعد أن أقيمت الدورة الماضية بشكل استثنائى خلال شهر يونيو 2021 بسبب جائحة كورونا ، وأكدت أن هذه الدورة سوف تشهد زيادة عدد أيام المعرض لتصل إلى 13 يوما متتالية لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض وكاجراء ياتى ضمن خطوات دعم صناعة الكتاب والنشر .

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار "هوية مصر" وتحل عليها دولة اليونان كضيف شرف واختارت الكاتبان الراحلان يحيى حقي وعبد التواب يوسف كشخصية لها هذا العام .