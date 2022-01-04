مى كساب توجه رسالة شكر لـ نصر محروس بعد عودة بهاء سلطان

حرصت الفنانة مى كساب، عى توجيه رسالة للمنتج نصر محروس، تهنئته على الأغنية الجديدة للمطرب بهاء سلطان " تعالى أدلعك"، وتشكره لعودة بهاء مرة أخرى للغناء.

وغردت مى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" عودة صوت القلب بهاء سلطان شكرا المنتج الكبير صانع النجوم الكبير كبير نصر محروس وملحن الجيل المعجون فن وألحان وكلمات بتزلزل القلوب عزيز الشافعي مبروك تعالى أدلع"، ورد المنتج نصر محروس، على رسالتها، قائلا:"حبيبتى يا مي الله يبارك فيكى".

وكان المنتج الموسيقى نصر محروس، طرح أحدث أغنيات المطرب بهاء سلطان والتي تحمل اسم "تعالى أدلعك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وبمشاركة الملحن عزيز الشافعى بالعزف على العود، كما ظهر النجم تامر حسنى فى صورة على الحائط، وظهور النجمة شيرين عبد الوهاب خلال كليب على شاشة التليفزيون، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، والكليب فكرة وإخراج نصر محروس.