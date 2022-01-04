روجينا توجه رسالة مؤثرة لـ عائلتها عبر حسابها الشخصي إنستجرام

نشرت الفنانة روجينا صورة لـ عائلتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصور زوجها الفنان أشرف زكي، وبناتهما، وعلقت على الصور قائلة: "أنتوا أعظم حاجة في عمري".

يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "بنت السلطان" وشارك في بطولته باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد.

وهنأت روجينا، في وقت سابق، زوجها أشرف زكي بمناسبة عيد ميلاده أمس، وقامت بنشر عدة صور لهما، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وكتبت روجينا: "كل سنة وانت عمرى اللى فات، وكل اللى جاي، كل سنة وانت حبيبي، وأحلى وأجمل أيام عمري معك، كل سنة وانت صوتك فى الدنيا بيطمني.

وأكملت: "كل سنة وأنا وبناتك فى حضنك كل سنة وانت اكرم واطيب واحن قلب فى الدنيا عليا وعلى مايا ومريم.. يارب دايما سند فى ظهري ونور فى عينى، ربنا يحفظك ليا وللبنات يا أبو البنات، ياعمررررررررررررررررى، يعسسسسسسسسلية، يحنيييييييييييييييييين".