بعد هروبهم.. الأمن ينجح في القبض على المتهمين بفبركة صور الفتاة المنتحرة “بسنت خالد”

ابو ظبي - احمد الجزار - تمكنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على شخصين متهمين في واقعة بسنت خالد، ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

فريق بحث جنائي لتحديد أماكن اختبار المتهمين

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد تحديد أماكن اختباء المتهمين وهما إبراهيم. ا وعبد الحميد. ش، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية، أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وشهدت قرية كفر يعقوب بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع فتاة في العقد الثاني إثر تناولها قرصا كيماويا يستخدم لحفظ الغلال، وأكد والدها أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالي القرية.

بلاغ الأجهزة الأمنية بواقعة الانتحار

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول بسنت شلبي، 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ومقيمة بقرية كفر يعقوب دائرة مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت فور وصولها.

وبسؤال أسرتها أكدت قيام الفتاة بتناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تقرير الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة

ورد تقرير مفتش الصحة ليفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول حبة غلة، ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

شقيقة ضحية فبركة الصور تروي تفاصيل واقعة الانتحار

وكشفت شاهيناز شقيقة ضحية الصور المفبركة، تفاصيل انتحار الفتاة شقيقتها، قائلة: والدها شاهد مقطع فيديو منشورا لها بين شباب القرية من غير وشها، ركبوا وشها على صورة أخرى ونسبوا الصورة والفيديو لها، وقالت لأبيها الصور دي متفبركة وراح صلى الجمعة رجع لاقاها أخدت حباية الغلة وتوفيت.