دراما رمضان 2022: أهلاً بالمسلسلات القصيرة

دراما رمضان 2022: أهلاً بالمسلسلات القصيرةيبدو أن الخريطة الدرامية لشهر رمضان 2022 ستشهد تغيرات لافتة من ناحية الشكل والمضمون. بعدما بدأ صنّاع الدراما في العامين الأخيرين تقليص عدد حلقات المسلسل من 30 حلقة إلى 15 وربما أقل، يبدو أن تلك الخطة ستكون حاضرة في شهر الصوم بشكل أوسع.

في هذا السياق، يتّضح أن عدداً لا بأس به من المسلسلات المصرية ستكون ذات حلقات قصيرة وستخوض السباق الدرامي.

فمن المتوقع أن يعرض مسلسل «عالم موازي» (إخراج هشام جمال) في رمضان 2022 ويمتدّ على 15 حلقة وتلعب بطولته دنيا سمير غانم.

وكان من المفترض أن يخوض المسلسل السباق في رمضان الماضي، ولكن إصابة الممثلة المصرية بفيروس كورونا جمّدت التصوير. لاحقاً أصيب بالفيروس والداها دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم قبل أن يرحلا بعد أسابيع من العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

من جانبها، بعد نجاح مسلسلها القصير «ليه لاء» الذي عرض على تطبيق «شاهد»، تخوض منة شلبي مرة أخرى تجربة المسلسلات ذات الحلقات القصيرة، وهذه المرة بعمل رمضاني. إذ تتحضر الممثلة المصرية لتصوير مسلسل «بطلوع الروح» (تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري) الذي يتألف من 15 حلقة، إلى جانب أحمد داوود، وأحمد السعدني. على الضفة نفسها، تحضر ريهام عبدالغفور في دراما شهر الصوم من خلال مسلسل يحمل إسم «أزمة منتصف العمر» (إخراج كريم العدل).

(الاخبار اللبنانية)

